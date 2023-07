Rusům se letos na Krym nechce, neslyší na slevy ani ujišťování o bezpečnosti

„Pro ty, kteří sní o krásném koupání! Krym vás zve na dovolenou u Azovského moře,“ láká jeden z inzerátů na ruských sociálních sítích. „Máme ty nejbělejší pláže. Odpočiňte si a užijte si léto ve velkém stylu,“ stojí v další reklamě, která zve na drink do plážového baru v kubánském stylu.

Ačkoli byl poloostrov po desetiletí oblíbenou destinací ruských elit i běžných obyvatel, od ruské invaze na Ukrajinu zájem o něj klesá. Důvodů, proč se Krymu letos v létě vyhnout, je opravdu mnoho – zejména blízkost frontové linie, která prochází sousední Chersonskou oblastí.

Dalším je složitá doprava. Na poloostrov už přes rok není letecké spojení, takže Rusům zbývá jen cesta přes Kerčský most. Zde ale hrozí mnohahodinová zácpa. „Ne každý chce vyčerpat několik dní dovolené jenom na cestu. Máme letos menší zájem,“ řekl Rádiu Svobodná Evropa (RFE) Jevgenij, majitel apartmánu v obci Kurortnoje.

Krymu na přitažlivosti nedodávají ani obranné konstrukce na plážích. Zákopy se táhnou podél 200 kilometrů pobřeží a na silnicích vedoucích k plážím lze narazit na cedule upozorňující na miny. Z Krymu jsou rovněž pravidelně hlášeny exploze, které proruská správa většinou vysvětluje fungováním protivzdušné obrany odrážející útoky dronů.

Ruskem dosazení úředníci přesto tvrdí, že není důvod k obavám. A to ani s ohledem na probíhající ukrajinskou protiofenzivu. „Na obzoru není žádná pozemní invaze. Přejezd mostu je bez problému. Prázdninová sezona proběhne podle plánu,“ řekl šéf ruské správy Sergej Aksjonov.

Jeden z místních průvodců deníku The Washington Post (WP) řekl, že turisté sem „nadále jezdí a jezdit budou“. „My se tu ničeho nebojíme. Je to nejbezpečnější místo v zemi, co se týče obrany a zbraní. To není žádná propaganda,“ uvedl muž, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Krymští hoteliéři ale klid úředníků nesdílejí. „Obvykle máme od června do září plno. Letos je rezervováno sotva deset procent pokojů. Na plážích také prakticky nikdo není,“ řekla RFE Olga, majitelka ubytování v malebné vesnici Olenivka s výhledem na moře. Jiní majitelé podniků stanici popsali, že jejich rezervace se nyní pohybují kolem čtyřiceti až padesáti procent kapacity, a to navzdory slevám (někdy až 60 procent), které nabízejí.

Propad ukazují podle RFE také data zveřejněná ruskou Asociací cestovních kanceláří. Podle té v roce 2021 činil podíl Krymu na ruském trhu cestovního ruchu 19 procent. Loni to byla tři procenta a letos už pouze jedno. Na poloostrov loni v létě podle Aksjonova přicestovalo 4,2 milionu turistů, tedy asi o 19 procent méně, než v roce 2021.

„Jeďte na Krym, je tam levno“

„Naši hosté čtou a sledují zprávy, takže dostáváme spoustu telefonátů s dotazy, zda je zde situace bezpečná a podobně. Mnoho návštěvníků ruší rezervace na poslední chvíli,“ řekla WP marketingová manažerka Anna, která spolupracuje s hotely a cestovními kancelářemi na poloostrově.

Podle Anny se ale část věrných zákazníků vrací každoročně. Patří k nim i pětapadesátiletá učitelka z Moskvy Elena. „Jezdím pohodlně vlakem. A co se týče problémů s jídlem, vodou a elektřinou, nemám vůbec žádné obavy. Byly jiné a ještě horší časy,“ řekla. „Jezdila jsem na Krym v dobách Sovětského svazu, před rokem 2014 i po něm. Samozřejmě, že letos je situace znepokojivá, ale věřím, že to dobře dopadne,“ prohlásila.

Ruská vláda se mezitím snaží budit dojem normálnosti a oznámila, že v letovisku na Krymu uspořádá tábor pro děti z Belgorodu u ruských hranic s Ukrajinou, který byl v posledních týdnech místem intenzivních střetů.

„Dynamika samozřejmě nebude stejná jako v roce 2021, kdy Krym překonal svůj turistický rekord. Ale lidé se na Krym dostat mohou. Je navíc jediným ze všech ruských regionů, který oproti loňsku nezvýšil ceny, ale snížil je,“ doporučila návštěvu poloostrova Maya Lomidzeová z ruské Asociace cestovních kanceláří.