Putin přitvrzuje vůči LGBTQ. Chce odvést pozornost od války

Nařízení zakazuje také projevy lásky mezi stejnopohlavními páry na veřejnosti, čímž rozšiřuje zákon z roku 2013, který zakazoval šíření „homosexuální propagandy“ mezi nezletilými. Tento zákaz se nyní nově vztahuje na všechny věkové kategorie.

Zpřísnění zákona je podle listu The Washington Post jen jednou z mnoha komplikací, se kterou se ruská LGBTQ menšina od počátku války musí vypořádávat. Její členové se v Rusku dlouhodobě potýkají se společenským nepřijímáním a ostrakizací. Skupiny a obhájce práv této menšiny stát běžně označuje za „zahraniční agenty“ a mnohé z nich ze země vyhošťuje.

„Už se začátkem války jsem si byla jistá, že přijde nová vlna agrese vůči LGBTQ lidem, aby stát odvedl pozornost od bojů, to je pro Rusko příznačné,“ říká třiatřicetiletá Yaroslava, majitelka marketingové společnosti, která žije v Petrohradu s partnerkou. „Když byl v roce 2013 přijat původní zákon, v zemi se zvedla vlna rozhořčení a podpory homosexuálů. Teď se nic takového nestalo. Lidé buď chtějí zalézt do skříně, aby si jich nikdo nevšiml, nebo přemýšlejí, jak utečou,“ vysvětluje absenci protestů proti nově schválenému nařízení.

Podle právních expertů stát nový zákaz formuloval záměrně vágně, aby rozšířil zmatek a maximalizoval možnost trestního stíhání a vysokých pokut pro každého, kdo se do veřejného diskurzu popisující LGBTQ menšinu pozitivním nebo neutrálním způsobem zapojí.

Pětatřicetiletá Leva, majitelka kadeřnického salonu v Petrohradu, jehož klienty jsou především queer osoby, se otevřeně hlásí k feminismu a sama sebe označuje za lesbu a transsexuálku. „Moje partnerka má o mě velký strach. V naší rodině panuje větší napětí. Uvědomila jsem si, že nebezpečí je reálnější než kdy dřív. Mám strach, že mě někdo nahlásí. Bojím se, že dostanu pokutu nebo půjdu do vězení,“ popisuje.

Zákon dává zelenou násilí a homofobii

Organizace Human Rights Watch, která lidská práva monitoruje a jejíž ruská kancelář byla v dubnu uzavřena, tvrdí, že zákon podporuje šíření nepravdivých a poškozujících zpráv, které se snaží členy menšiny spojovat s pedofily.

Partnerka Levy Ksenia se domnívá, že zákon ve společnosti upevňuje nenávist a netoleranci vůči menšinám. „Od chvíle, kdy jsem slyšela diskuse o tomto zákonu, jsem nepochybovala, že bude přijat. Tento zákon klade rovnítko mezi pedofilii a homosexualitu,“ míní.

Svou přítelkyni však na veřejnosti dál drží za ruku a objímá. „Nepřestala jsem, nemohu si pomoci, ale pokaždé, když to dělám, musím myslet na to, že kdyby někdo opravdu chtěl, mohl by nás nahlásit a zákon by byl určitě na jeho straně. Já jen nechci předstírat, že neexistuji. Je jasné, že život queer lidí bude horší, protože tento zákon se v podstatě snaží říct, že jsme úchylové, a to dává zelenou násilí a homofobii,“ říká.

Yulia, tvůrkyně psychologické online poradny, přijetí zákona označuje jako „poslední hřebíček do rakve“. „Už tak to bylo opravdu znepokojivé období, protože většina nadací a skupin zabývajících se právy LGBTQ lidí opustila Rusko po 24. únoru,“ říká a samotný zákon hodnotí jako nejasný a matoucí. „Všichni panikaří, mažou příspěvky a tak dále.“ Přijetí zákona podle ní ovlivnilo nakladatele a knihkupce, kteří teď musí skrývat obálky knih s LGBT tematikou.

A tak zatímco ruský prezident Vladimir Putin v pozadí invaze směřuje Rusko k tomu, aby se stalo ještě více uzavřenou a konzervativní společností, v níž vládnou „tradiční hodnoty“ spjaté s pravoslavnou církví, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj otevřel dveře legalizaci občanských svazků osob stejného pohlaví poté, co válka upozornila na nedostatek právní ochrany homosexuálních vojáků a jejich partnerů.