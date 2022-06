Když Západ dodá Ukrajině rakety dlouhého doletu, zaútočíme na nové cíle, vyhrožuje Putin

Veškerý povyk kolem dodávek zbraní do Kyjeva má jediný cíl – co nejvíce prodloužit ozbrojený konflikt na Ukrajině, je přesvědčen Putin. O rozhovoru informovala v neděli agentura TASS.

Nové zbraně na ukrajinské straně podle něho nic nemění. Kyjev měl podobnou výzbroj již dříve a dodatečné dodávky ze Spojených států jen dorovnávají dosavadní ztráty, uvedl v rozhovoru.

Řekl také, že ukrajinská armáda je vyzbrojena podobnými systémy sovětské ruské výroby Grad, Smerch nebo Uragan.

„To, co dnes vidíme, jsou střely, které létají 45-70 kilometrů v závislosti na typu střely. Podobně to je i s těmi Grady, Hurikány a Tornády, o kterých jsem se zmínil. Také mají dosah 40 -70 kilometrů, není to nic nového,“ vysvětlil Putin.

Spojené státy na Ukrajinu hodlají dodat obrněné salvové raketomety M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), které skutečně budou mít dolet kolem 70 kilometrů. USA koncem května vyvrátily spekulace o tom, že by na Ukrajinu plánovaly zaslat zbraně, které by mohly zasáhnout hluboko v ruském území.

„Nepošleme na Ukrajinu raketové systémy, které mohou dosáhnout až do Ruska,“ řekl americký prezident Joe Biden v pondělí 30. května. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv rozhodnutí označil za „racionální“.

V případě, že by se na Ukrajinu dostaly střely delšího doletu, které by ve větší míře ohrožovaly ruské území, Rusko by vyvodilo patřičné závěry a použilo by nové zbraně. Tech má podle Putina jeho země dostatek. „Zaútočíme na ty objekty, které jsme dosud nezasáhli,“ uzavřel ruský prezident.

Americké raketomety M270 MLRS figurovaly na seznamu zbraní, o které Ukrajina dlouhodobě žádá, a jejich dolet závisí na použité munici. Při použití dělostřeleckých raket ráže 227 mm je to až sedmdesát kilometrů, komplet ovšem může odpalovat i taktické balistické střely ATACMS, které dokážou zasáhnout až 300 kilometrů vzdálený cíl.