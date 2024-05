Místo soudu rovnou na frontu. Rusko verbuje už i ty, kdo ani odsouzeni nebyli

„Do války neberou jen obviněné z terorismu, velezrady, sabotáže a zvlášť závažných zločinů. Všichni ostatní jsou záhy po obvinění odvedeni do speciální vojenské operace,“ řekl nejmenovaný policista stanici BBC.

Ruská armáda podle jejích jištění podezřelé aktivně verbuje mimo jiné v Moskvě, Jaroslavli, Belgorodu, Kemerovu, Tambově jakož i v Krasnojarském kraji nebo Karelské republice.

Ministerstvo obrany obviněným výměnou za podepsání kontraktu nabízí pozastavení trestního řízení proti nim. Trestní případ bude trvale uzavřen, pokud podezřelý ve válce zemře, obdrží státní vyznamenání nebo ho armáda propustí ze svých řad ze zdravotních důvodů.

„Jde to rychle. Do tří dnů od podpisu smlouvy s armádou je trestní řízení pozastaveno. Člověk se vrací domů, aby si sbalil věci. A během dalších dvou až tří dnů je odvezen do války,“ uvedl zmíněný policista.

Nejmenovaní ruští právníci uvedli, že smlouvu obvykle podepisují lidé, kteří potřebují splácet dluhy a „nevidí v životě jiné možnosti“.

Ačkoli armáda by neměla do svých řad brát podezřelé ze závažných zločinů a některých sexuálních trestných činů, podle anonymního zaměstnance vazební věznice ve Vologdské oblasti tomu tak není. „Berou téměř všechny, kromě těch, kteří jsou považováni za zdravotně zcela nezpůsobilé,“ konstatoval.

Ruské kriminály a vazební věznice pravidelně zasílají seznamy svých vězňů náborovým úřadům, které pak posuzují vhodné kandidáty.

Verbování ruských trestanců měla do loňského února na starost zejména žoldnéřská Wagnerova skupina, poté ale tuto činnost převzalo výhradně ruské ministerstvo obrany. To odsouzencům až do podzimu nabízelo za půlroční službu na frontě prezidentskou milost a výmaz z rejstříku trestů. To se od loňského září ale změnilo.

Nyní ruská armáda vězňům výměnou za podpis alespoň ročního kontraktu, jenž jim však může libovolně prodloužit, slibuje podmínečné propuštění a měsíční plat 200 tisíc rublů (51 tisíc korun).

Podobné podmínky se zřejmě vztahují i na obviněné, které může ruská armáda oficiálně verbovat od léta 2023.

BBC upozorňuje, že pokud podezřelý nesplní jednu z uvedených podmínek pro uzavření svého případu, v podstatě se mu jen soudní proces odloží. Novináři zjistili několik případů, kdy bylo soudní řízení proti lidem, kteří se vrátili z bojů, obnoveno.