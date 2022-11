„Zavražděn jako zvíře.“ Blízcí ubitého vagnerovce se ptají, jak skončil u Rusů

Video ze zabití Jevgenije Nužina se v neděli objevilo na telegramovém kanálu Šedá zóna napojeném na Vagnerovu skupinu. Nužin na záběrech leží na zemi, zatímco ho neznámý muž v uniformě tluče kladivem do tváře.

Nužinův syn Ilja v pondělí listu The Guardian potvrdil, že na záběrech je skutečně jeho otec. Rodina se o jeho smrti podle Ilji dozvěděla právě prostřednictvím Telegramu a byla „zděšena“.

„Celá naše rodina při sledování videa plakala. Zavraždili ho jako zvíře. Byl zajatcem a pak se mu stala ta hrozná věc. Copak nevěděli, co se s ním po propuštění stane? Proč ho poslali smrt?“ řekl Ilja organizaci Gulagu.net, která se zabývá ochranou práv ruských vězňů.

Pětapadesátiletý Nužin si odpykával více než dvacetiletý trest odnětí svobody za vraždu spáchanou v roce 1999, když do jeho věznice letos v červenci dorazili vagnerovci a naverbovali ho na ukrajinskou frontu.

Poté, co Nužina v září zajala ukrajinská armáda, prohlásil, že se k ruským žoldákům připojil s cílem dostat se na svobodu a po příjezdu na Ukrajinu se chtěl co nejdříve vzdát. V rozhovorech, které Ukrajinci natáčeli, rovněž kritizoval ruské velení a řekl, že by si přál bojovat proti Moskvě.

Organizace Gulagu.net natočila rozhovor s Nužinovými syny:

Prigožin zřejmě hrozil zastavením výměn

Ačkoli zatím není jasné, kdo video pořídil ani jak se Nužin ocitl v rukou Rusů, nepotvrzené zprávy hovoří o tom, že byl součástí nedávné výměny vězňů. Sám Nužin na záběrech tvrdí, že byl 11. října unesen v Kyjevě, ztratil vědomí a probudil se ve sklepě, ve kterém je nahráno i video.

„Existuje mnoho otázek a doufám, že se dostaneme k jádru věci,“ uvedl šéf Gulagu.net Vladimir Osečkin. „Ukrajina měla vůči Nužinovi odpovědnost. Neměla ho vyměnit vzhledem k nebezpečí, kterému by v Rusku čelil,“ dodal.

Jeho organizace vyzvala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal vyměňovat zajaté Rusy, kteří se obávají odvety za to, že odmítají bojovat na Ukrajině.

Žoldnéři podle Ženevských konvencí nemají nárok na status válečného zajatce. Vždy s nimi musí být zacházeno humánně.

Gulagu.net s odkazem na nejmenované zdroje uvádí, že Prigožin zřejmě hrozil zablokováním budoucích výměn, pokud Ukrajina Nužina nepropustí.

„Vyzýváme mezinárodní společenství, aby označilo ilegální vojenskou skupinu vagnerovců za teroristickou organizaci a samotného Jevgenije Prigožina za teroristu, který chce uvrhnout celý svět do atmosféry strachu z mučení a odvety,“ uvedla organizace podle listu The Moscow Times.

Osečkin nicméně dodal, že Vagnerovci by podle něj nemohli Nižina zabít bez posvěcení „shora“. „Nemohli spáchat tuto středověkou popravu bez souhlasu ruských bezpečnostních služeb,“ domnívá se Osečkin.

Šéf vagnerovců Jevgenij Prigožin v neděli uvedl, že si Nužin smrt zasloužil. „Vědomě zradil svůj lid a své druhy v boji,“ uvedl s tím, že záznam by se měl jmenovat „Pes si zasloužil psí smrt“. Kreml se v pondělí od videa distancoval. „Není to naše věc,“ uvedl jeho mluvčí Dmitrij Peskov.

Deník Ukrajinska pravda uvedl, že „je možné, že se v Rusku tímto videem snaží snížit ochotu zmobilizovaných vojáků vzdát se do zajetí“. List v této souvislosti tvrdí, že o zvěrstvech ruských žoldnéřů se ví dávno: v roce 2017 stejným způsobem zabili v Sýrii člověka, usekli mu hlavu a spálili ji.