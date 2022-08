Omezení víz Rusům nezůstane bez odpovědi, varuje mluvčí Kremlu EU

„Brusel i jednotlivé evropské metropole bohužel krok za krokem ukazují naprostý nedostatek racionality,“ řekl Peskov. Debaty o pozastavení vydávání víz jsou podle něj důkazem „protiruské agendy“ Západu. „Taková rozhodnutí samozřejmě nezůstanou bez odpovědi,“ dodal, aniž by upřesnil, jak by Rusko na případné omezení reagovalo.

V pražském Kongresovém centru v úterý začne dvoudenní neformální jednání ministrů zahraničí EU. Z informací ČTK od vysoce postavených diplomatických zdrojů EU vyplývá, že by se ministři měli dohodnout na pozastavení dohody usnadňující vydávání víz ruským turistům.

Pozastavení dohody z roky 2007 by znamenalo, že žádosti podané ruskými občany by neměly přednostní právo na zpracování. Pro Rusy by tak získání víz do schengenského prostoru nebylo nemožné, stalo by se ale byrokraticky náročnějším, dražším a především by žadatelé na jejich vyřízení čekali výrazně déle.

Úplné zastavení vydávání víz ruským turistům nemá mezi členskými zeměmi EU zatím dostatečnou podporu. Na stranu Francie a Německa se postavilo i Rakousko. „Nesmíme vylít vaničku i s dítětem, paušální zákaz víz pro ruské občany by zničil i ty poslední kontakty s ruskou občanskou společností,“ řekl před jednáním listu Die Welt šéf rakouské diplomacie Alexander Schallenberg.