Putin pravidelně cestuje obrněným vlakem. Jízdní řády se mu přizpůsobují

Ruský prezident Vladimir Putin zhruba od začátku války na Ukrajině pravidelně jezdí obrněným vlakem. S odvoláním na nejmenovaného Putinova známého to píše investigativní portál Dosje. Tento způsob dopravy diktátorovi do velké míry umožňuje cesty tajit. Zatímco sledování letů prezidentské letky totiž umožňují různé nástroje, u osobních vlaků to nejde.