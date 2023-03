Šotouš odhalil tajemství Putinova obrněného vlaku, pak raději emigroval

„Dieselová lokomotiva TEP70BS-239 a nepříliš obvyklý vlak. Obyčejní smrtelníci takovým necestují. Za zataženými závěsy v oknech vagonů tkví temnota a úpadek. Pokud se za ty zdi dostane běžný člověk, změní se v mleté maso. Totéž riskuje i člověk, který vlak zachytí v hledáčku foťáku. Dýchá z něj úzkost a neuvěřitelná nostalgie,“ zní popis nenápadné fotky na Rutrain.com.

Napsal ho Michail Korotkov. Tajemnou soupravu vyfotil v listopadu 2018 na trase Dobyvalovo-Valdaj mezi Moskvou a Petrohradem, a stal se tak zřejmě prvním člověkem mimo oficiální kruhy, kdo veřejnosti „práskl“ podobu soukromého vlaku ruského diktátora. „Měl jsem štěstí, že tam nebyly čtyři dieselové lokomotivy, ale jen jedna, a že strojvůdce byl asi o čtyři ranky níž než nejstrašlivější osoba v této zemi,“ dodal tehdy na vlakovém portálu.

Korotkov je šotouš. Vlaky miluje už od chvíle, kdy mu rodiče koupili první malou železnici na hraní. Život na železnici se pak jmenoval jeho první blog. Založil ho v době univerzitních studií, kdy sám ještě ani neměl počítač. Od té doby zveřejnil množství fotek různých vlaků, na které v Rusku narazil. Tím Putinovým však začal být přímo posedlý, jako by lovil vzácné zvíře.

Honbou za obrněnou soupravou strávil nyní jednatřicetiletý bloger celé roky. „Byl jsem do svého hobby ponořený tak hluboko... Snažil jsem se získat skutečně jedinečné snímky. Byla to pro mě tak obrovská výzva, že jsem se příliš neohlížel na důsledky,“ říká pro americký list The Washington Post s tím, že focení tohoto vlaku bylo děsivé a povznášející zároveň.

Tento „vlak duchů“ jezdil podle vlastního, tajného rozvrhu, na sobě neměl žádné viditelné identifikační číslice, záclony byly vždy zatažené. A jeden z vagonů míval nahoře neobvyklou „kupoli“. Tam se zřejmě ukrývala speciální technika pro komunikaci ruského prezidenta. Putin je známý tím, že si potrpí na svou vlastní bezpečnost. A když přišel covid, ukrýval se před světem ve svém bunkru s tunelem, ve kterém pečlivě dezinfikoval každou návštěvu.

Právě v té době si Korotkov a další šotouši všimli, že vlak vyjíždí do okolí častěji než předtím. „Jede jako blázen a ostatní plánované vlaky mu musejí uhnout,“ napsal Rus už v roce 2021. Také během nynější války na Ukrajině, kterou před více než rokem vyvolal, Putin svůj vlak využívá pravidelně. Může tak totiž své cesty do velké míry tajit. Zatímco sledování letů prezidentské letky umožňují různé nástroje, u osobních vlaků to nejde.

Putin si také podle ruského investigativního kanálu Proekt nechal ke svým sídlům postavit nové tratě. Oddělené koleje s vlastními stanicemi schovanými za vysokými ploty vedou nejen do Valdaje, ale i do Soči a komplexu Novo-Ogarjovo nedaleko Moskvy. Soukromou železnici samozřejmě hlídá množství kamer.

I díky tipům ostatních nadšenců Korotkov Putinův vlak na cestě zachytil mnohokrát, zveřejnil však jen pár snímků. Přesto si toho v Moskvě zřejmě všimli, protože jeho život se v květnu 2021 začal vyvíjet podivným směrem. Tvrdí, že na jeho YouTube kanálu se najednou objevovaly doslovné přepisy jeho soukromých telefonátů s dalším šotoušem a Michajlovým nejbližším kamarádem Vladimirem.

Probírali právě plánovaný výlet, povídali si o Vladimirově dceři. „Když jsem ty konverzace uviděl v komentářích, bylo to strašidelné,“ vzpomíná Korotkov. Jako jediné možné vysvětlení se mu zdál fakt, že ho sleduje ruská tajná služba FSB a chce ho takto varovat – nech toho, nebo uvidíš. „Přemýšlel jsem o své osobní bezpečnosti a v tu chvíli jsem si uvědomil, že všechno, co jsem kdy zveřejnil, může být použito proti mně,“ pokračuje.

„Řekl jsem svým rodičům, že jsem v ohrožení života,“ líčí Korotkov, pro kterého byl 24. únor loňského roku těžkou ranou. Putinovu invazi neschvaluje, zatímco jeho rodiče – stejně jako velká část ruského národa – ano. Snažil se s nimi o válce nebavit, ale během probdělých nocí na mobilu hltal novinky z Ukrajiny. A s tím, jak přituhovalo i v samotném Rusku, se začal bát.

V březnu proto s blogem definitivně skončil. Měl strach, že ho sledování vlaků dostane do vězení za „sabotáž nebo terorismus“. Mladý Rus říká, že tehdy přišel o životní kotvu. Nad vodou ho držela už jen dvě zaměstnání a jeho krysa Baranka. I ta však později uhynula.

A když pak v září začala mobilizace, Korotkov se rozhoupal k emigraci, kterou podle svých slov zvažoval už od chvíle, co Kreml anektoval ukrajinský Krym. Říká, že mnoho jeho spolužáků z Ruska odešlo už po promoci v roce 2015, on však díky vlakům zůstával a věřil, že se situace zlepší. „Mojí filozofií je láska ke všemu a ke všem, kdo jsou naživu,“ říká muž ze země, která je každou chvíli víc militaristická a autoritářská.

Ve chvíli, kdy mu na dvě jeho ohlášené adresy přišel povolávací rozkaz, už byl v Kazachstánu. Později odešel do Indie a odtamtud pak na Srí Lanku, kde nyní dělá IT kurzy pro jednu ruskou firmu a na svém kanále zveřejňuje videa zvířat, přírody, vlaků i sám sebe. Svou vášeň přesměroval z železnic na sledování letadel. „Chybí mi rodina. Ale ta je to jediné, co jsem v Rusku nechal,“ uzavírá muž, který kdysi vyfotil Putinův tajný vlak.