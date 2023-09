Kraj tisíce jezer. Tak se přezdívá Chakaské republice neboli zkráceně Chakasii, ležící v jižní části Sibiře zhruba 4300 kilometrů od Moskvy. Region však neoplývá pouze přírodními krásami, a jak to v podobných koutech Ruska chodí, i obtížnou historií. Je to do jisté míry i anomálie na ruské politické mapě. Republice od roku 2018 vládne komunistický gubernátor a ani po víkendových volbách se na tom nic nezmění.