Ruské volby bez překvapení: k vítězství míří vládní strana. Polepší si komunisté

Po sečtení poloviny hlasů ve volbách do ruského parlamentu vede vládní strana Jednotné Rusko, podle průběžných výsledků získala 46 procent, informovala agentura TASS. Do parlamentu se podle průběžných výsledků dostanou ještě čtyři další strany, které překročily potřebný pětiprocentní práh. Rusové volili od pátku do nedělního večera.