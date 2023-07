Policisté v Rusku nepřijeli na pomoc ženě, kterou zabil expřítel. Vrah nyní bojuje na Ukrajině

„Soud v Kemerovu ponechal na svobodě pracovníky silových struktur, kteří ignorovali telefonáty sousedů,“ uvedl portál.

Soud nakonec policistům uložil podmínku za nedbalost, která vedla k úmrtí člověka. Tři pracovníky policie včetně dispečerky tak odsoudil na dva roky odnětí svobody podmíněně a dvě další dispečerky na 1,5 roku podmíněně. Mimo to musí všech pět pracovníků policie zaplatit 30 000 rublů (7122 Kč) jako kompenzaci za psychickou újmu způsobenou dvěma poškozeným.

V lednu roku 2020 obyvatelé domu, kde Vladislav Kaňus vraždil svoji bývalou přítelkyni Věru Pechtělevovou, opakovaně volali na policii a upozorňovali na ženin křik. Jedna sousedka volala na policii sedmkrát. Policisté jí střídavě tvrdili, že se na místo vydají, aniž pak skutečně přijeli, a střídavě ji poučovali, že nemá používat vulgarismy.

Jedna z pracovnic policie, která přijímala telefonáty, se smála a říkala ironicky své kolegyni, že to působí, jako kdyby se do bytu vloupalo už „tak 15 lidí“ a hrubě komentovala, že žena stále křičí. Další policista podle informací portálu řekl: „Nemám ani jednu posádku, ať ji klidně zavraždí.“ Na místo nakonec policie dorazila až ve chvíli, kdy sousedé dveře do bytu vyrazili.

Vraha soud loni poslal na 17 let do vězeňského zařízení s přísným režimem. Rodiče zavražděné studentky ale nedávno podle médií upozornili, že Kaňus je opět na svobodě a zveřejňuje fotografie, kde je v maskovaném oblečení a se zbraněmi. Podle zprávy opozičního portálu Novaja gazeta ze začátku tohoto měsíce muž pravděpodobně odjel bojovat na Ukrajinu, zveřejňuje fotografie na instagramu a za případný rozhovor médiím žádá milion rublů (zhruba 240 000 Kč).