Rusko zahájilo stíhání starosty Norilsku kvůli obřímu úniku ropy. Prý nedostatečně reagoval

Moskva Ruské úřady ve čtvrtek zahájily trestní stíhání starosty města Norilsk na severu Ruska kvůli jeho nedostatečné reakci na únik ropného paliva do přilehlé řeky. Informovala o tom agentura RIA Novosti.

Únik koncem května způsobil lokální ekologickou katastrofu, při níž ropa zamořila několik řek a přilehlé jezero. Ruský Vyšetřovací výbor, hlavní kriminální ústředna země, v dnešním prohlášení uvedl, že Rinat Achmetčin věděl o rozsahu havárie, ale nepodnikl potřebná koordinační opatření, aby únik ropných produktů z 29. května včas zastavil.



Ve středu byli zadrženi tři pracovníci tepelné elektrárny, z jejíž nádrže více než 21 000 tun paliva a maziv uniklo. Čelí podezření z porušení zákonů o ochraně životního prostředí, za což jim hrozí až pět let vězení.

Prezident Vladimir Putin 3. června schválil vyhlášení stavu nouze, který má uspíšit likvidaci havárie, a v přímém televizním přenosu káral místní činitele, že se o havárii dozvěděli pozdě a nedokázali správně reagovat.

Z nádrže elektrárny podle vyšetřovatelů 29. května uniklo více než 21 000 tun paliva a maziv. Většina, asi 16 000 tun, se podle ekologů vlila do řeky Ambarnaja, zbytek se vsákl do půdy.

Většina ropy se podle ekologů vlila do řeky Ambarnaja, část se vsákla do půdy. Značná koncentrace ropných látek byla zjištěna ve vodě také za plovoucími zábranami, které měly zamoření zabránit. Palivo se dostalo také do jezera Pjasino, bohatého na ryby. Znečištěné území je podle odhadů velké až 180 000 metrů čtverečních.

Jedná se o dosud největší katastrofu tohoto typu v Arktidě, uvedl s odvoláním na ochránce životního prostředí server The Moscow Times. Státní agentura pro rybolov odhadla, že potrvá desítky let, než se řeka vzpamatuje.

Zaplatit vyčištění oblasti postižené únikem ropného paliva do řeky v polárním městě Norilsk slíbil šéf podniku Norilsk Nickel Vladimir Potanin, který odhadl náklady na deset miliard rublů (3,4 miliardy korun).

Norilsk se 180 000 obyvateli leží asi 300 kilometrů za polárním kruhem. Město bylo postaveno okolo podniku Norilsk Nickel, který je předním světovým výrobcem niklu, platiny a palladia.