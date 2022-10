Rusů přijíždí hodně a o Gruzii nevědí nic, určitě se zvedne vlna nenávisti, říká novinářka z Tbilisi

„Jdu po ulici a myslím na to, že tady chodí ruští chlapi, kteří se ještě nedávno chovali jako absolutní fašisti. Teď se bojí války a uprchli z Ruska sem, do Gruzie. To mě velmi znepokojuje,“ popisuje své pocity pro Lidovky.cz ruská novinářka a lidskoprávní aktivistka Jekatěrina Neroznikovová.