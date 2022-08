Přední tváře ruské propagandy teď budou mít strach, říká expert po smrti prokremelské novinářky

„Zda měla být cílem pouze ona, nebo oba, se zatím nedá s jistotou říct. Dovedu si ale představit druhou variantu. Bavíme se o významných osobnostech pro ruskou propagandu,“ konstatoval o události pro Lidovky.cz Jan Šír, odborník na současné Rusko a východní Evropu z Karlovy univerzity.

Duginová se dle ruskojazyčné verze serveru BBC se svým otcem v sobotu účastnila festivalu Tradice nedaleko Moskvy. Poté měli společně odjet autem. Dugin ale nakonec usedl do jiného vozu a jel hned za dcerou. Její automobil však v průběhu cesty explodoval, narazil do svodidel a začal hořet.

Neověřené záběry zveřejněné na sociálních sítích ukazují mohutné plameny a následně zcela ohořelé auto, ze kterého zbyl prakticky pouze jeho rám. Vidět je také Dugin, kterak dění šokovaně sleduje.

Podle vyšetřovatelů v autě zřejmě explodovalo výbušné zařízení, přičemž Duginová byla na místě mrtvá. Ruská tisková agentura TASS informovala, že případ je vyšetřován jako vražda, zločin byl pravděpodobně naplánován a objednán.

„Rusové buď najdou někoho, kdo za to nese dle jejich názoru zodpovědnost, nebo se to, lidově řečeno, zamaže. Bude záležet na tom, kdo za tím skutečně stál. Dovedu si představit vícero scénářů a hlavně to, že přední tváře ruské propagandy nyní budou na pozoru a budou mít strach,“ uvedl Šír.

Třicetiletá Darja Duginová byla totiž přední ruskou novinářkou podporující invazi na Ukrajinu, přičemž začátkem tohoto roku na ní byly kvůli šíření dezinformací uvaleny západní sankce.

Putinův mozek

„Ocitla se na sankčním seznamu v době, kdy Západ začal plošně přistupovat k sankcionování prominentních osob ruského veřejného života i z jiné než politické sféry,“ vysvětlil pro Lidovky.cz expert. Podle něj byla Duginová s otcem napojena na režim Kremlu a svým dílem přispěli k vytvoření informačního a intelektuálního podhoubí, ze kterého vyrostla aktuální ruská zahraniční politika. Ona sama vycházela právě z pozice propagandistické novinářky.

Dugin je ideolog, který sice nemá žádnou oficiální vládní funkci, ale přezdívá se mu Putinův mozek. „Je to hlavní představitel určitého myšlenkového proudu. Ruská zahraniční politika do velké míry napodobuje jeho učení,“ uvedl Šír. Podle BBC je Dugin považován za hlavního architekta takzvané ultranacionalistické ideologie.

Šír dodal, že v minulosti na veřejných vystoupeních vyzýval třeba i k vraždění Ukrajinců. Za údajný podíl na osm let staré ruské anexi Krymu je pak Dugin od roku 2014 na sankčním seznamu Evropské unie.

Kdo za tím stojí?

I proto se v médiích spekuluje, že měl kromě Duginové zemřít i její otec, možná pouze on. A mělo údajně jít o akci Ukrajinců. Šír přitom míní, že terčem mohli být oba, a pokud Rusové přijdou s informací o nalezení ukrajinské stopy, mohou toho následně využít ve svůj prospěch.

„Můžou tím potvrzovat, že Ukrajina má v jejich očích teroristické vedení, které likviduje přední osobnosti ruského veřejného života a využít to k legitimizaci kroků, které již sami provádějí,“ konstatoval odborník.

Někteří proruští činitelé už tak ostatně i zareagovali. Vůdce samozvané proruské Doněcké lidové republiky Denis Pušilin prohlásil, že se Duginová stala obětí teroristů ukrajinského režimu, kteří chtěli zlikvidovat jejího otce. Několik ruských televizních komentátorů ihned po incidentu volali po odplatě.

K situaci se vyjádřil i poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. Ten zapojení své země odmítl. „Ukrajina s tím zajisté nemá nic společného, protože nejsme zločinecký stát, kterým je Ruská federace. A už vůbec ne teroristický stát,“ prohlásil.

Smrt Duginové však podle agentury AP nepřátelství mezi oběma státy jistě prohloubí.