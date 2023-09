Rusko tvrdí, že aktivovalo komplex Sarmat. Jaderné hlavice umí poslat kamkoli

Rusko uvedlo do bojové pohotovosti raketový komplex Sarmat, tvrdil v pátek šéf Roskosmosu Jurij Borisov. Systém zahrnuje odpalovací zařízení a mezikontinentální balistickou raketu, která údajně může nést několik jaderných hlavic a doletět do vzdálenosti 18 tisíc kilometrů. To znamená, že z Ruska může zasáhnout prakticky jakoukoli souš na zeměkouli.