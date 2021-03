Šéfka Evropské komise pohrozila omezením vývozu vakcín mimo EU, může jít o USA i Británii

Brusel Evropská unie přehodnotí, zda vyvážet vakcíny proti covidu-19 do zemí, které samy očkovací látky nevyvážejí či již naočkovali výrazně více obyvatel. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve zjevné narážce na unijní export vakcín do Británie či Spojených států. Unie se potýká s nedostatkem očkovacích látek a usiluje o to, aby měla přístup i k vakcínám vyrobeným mimo své území.

„Pokud se situace nezmění, budeme muset přehodnotit, jak vyvážet do zemí vyrábějících vakcíny, a to v závislosti na jejich otevřenosti," prohlásila dnes šéfka unijní exekutivy. Důležitým kritériem podle ní bude i to, jak velkou část populace již konkrétní země naočkovala. Británie či USA, z nichž do unijních zemí vakcíny neputují, jsou v tom výrazně napřed.

EU se dosud snažila neomezovat export vakcín vyrobených farmaceutickými firmami v unijních zemích. Koncem ledna sice zavedla pro společnosti povinnou registraci vývozu, zakázala jej však zatím jen v jednom ze zhruba tří stovek případů.

Zatímco komise až dosud chtěla k omezení sahat v zájmu ochrany volného trhu pouze výjimečně, některé země jako Francie či Itálie prosazují ráznější přístup.