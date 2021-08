Omotal se šálou a vyrazil na zkoušku. Senegalec se převlékl za ženu, za svou přítelkyni chtěl složit maturitu

Oblékl červenou sukni, na hlavu dal pokrývku, omotal se šálou a … vyrazil na zkoušku. Senegalský vysokoškolák tak chtěl zmást komisi a maturitní zkoušku vykonat místo své přítelkyně. Jenže se na to přišlo a on teď skončí u soudu kvůli podvodu a spolčení. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na obhájce senegalské dvojice.