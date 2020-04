Sever oslavil Kimovy narozeniny navzdory viru. Jižní Korea uspořádala první plnohodnotné ‚korovolby‘

Severokorejci oslavili 108. výročí narození svého velkého vůdce Kim Ir-sena. V zemi oficiálně není jediný případ nákazy, málokdo tomu ale věří.

Koronavirová pandemie odsunula o rok i letní olympiádu v Tokiu, narozeniny zakladatele Severní Koreje Kim Ir-sena ale ani nebezpečný virus ohrozit nemůže. Oslavy letošního Dne slunce, které platí v KLDR za největší státní svátek, se ve středu konaly jen v trochu méně pompézním stylu bez davů a vojenské přehlídky. Ceremonie opět nadhodila téma koronaviru v Severní Koreji, která podle svého tvrzení zůstává zemí bez jediného výskytu nákazy.



Kim Ir-senovi by bylo ve středu 108 let. Zemřel přirozenou smrtí v roce 1994, když mu bylo dvaaosmdesát, v protiatomovém krytu, kde ve stáří bydlel, obával se totiž o svůj život. Jeho tělo je vystaveno v mauzoleu v Paláci slunce Kumsusan v metropoli Pchjongjangu. Oslavy zakladatelova výročí pak provázejí svérázné rituály. V úterý vojáci vypálili několik střel s plochou dráhou letu do moře. Například v dubnu 2009 takto letěla na Kimovu počest raketa se satelitem, před čtyřmi lety KLDR otestovala nový motor pro balistické střely.

I Američané sužovaní koronavirem tentokrát projevili pro raketový exces shovívavost: „Nemyslím si, že by to, co se stalo, bylo zvlášť provokativní nebo výhružné. Možná to souvisí s nějakými oslavami, které se odehrávají uvnitř Severní Koreje a není to záměrná provokace proti nám,“ reagoval šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley.

V úterý pak dostali Kim Ir-sen a současný vůdce Kim Čong-un jako vždy plejádu květinových košů například od jihoafrické komunistické strany nebo nigerijského prezidenta Muhammadu Buhariho. Oslavy ale byly výrazně skromnější. Odpadl maraton i výstava květin Kimčongilijí, orchidejí šlechtěných na počest velkého vůdce. „Lidé chodili k velké bronzové soše Kima na vrcholku Mansu, byly to ale jen menší skupinky oproti davům stovek pracujících nebo vojáků, jako tomu bylo dřív,“ napsal zpravodaj agentury AFP.

Že Severní Korea nehlásí žádný případ COVID-19 není úplně neobvyklé, protože podobně se chovají i jiné diktatury. Nakažené oficiálně nemají třeba středoasijské země Tádžikistán a Turkmenistán, běloruský lídr Alexandr Lukašenko o koronaviru hovoří jako o psychóze.

Ve skutečnosti ale v KLDR platí velmi přísná opatření. Už v lednu země uzavřela hranice a poslala do karantény na deset tisíc lidí včetně zahraničních diplomatů. Narychlo pochytaní čínští obchodníčci dokonce museli strávit měsíc na izolovaném ostrově v moři. Objevují se sporadické zprávy o úmrtích například v armádě, které ale nejde ověřit, velkou neznámou je také úroveň testování. Podle webu The Daily NK skončilo v karanténě 2630 lidí z provincie Chagang.

Obavy panují zejména z dopadu případné pandemie na nepříliš dobře živenou populaci a z toho, jak by si s ní poradilo místní zdravotnictví. Soudě podle obrázků Severokorejců s nasazenými rouškami to ale vypadá, že koronavirus vnímají v Severní Koreji jako reálné nebezpečí. Roušky mají lidé v ulicích, mají je i generálové v okruhu současného lídra Kim Čong-una. Jediný, kdo roušku nenosí, je on sám: „Chce tím vzkázat, že on je i pro virus nedoknutelný,“ píše portál 38north.org zabývající se děním v KLDR.

Volby v karanténě

Jižní Korea mezitím dala světu lekci z demokracie, když v podmínkách nebezpečí nákazy dokázala uspořádat parlamentní volby. K vítězství měla nakročeno vládnoucí Jednotná demokratická strana prezidenta Mun Če-ina, podstatnější pro okolní svět ale je, že se uskutečnily v demokratickém duchu a nepotvrdily se obavy z nízké účasti - hlas odevzdalo přes šedesát procenta voličů, téměř 28 milionů lidí. Jde o vůbec první plnohodnotné volby na světě pořádané v podmínkách pandemie.

V Jižní Koreji se navzdory koronavirové krizi konají parlamentní volby. Lidé hlasují v rouškách, čekají v metrových rozestupech a dezinfikují si ruce. Žena v Soulu vkládá volební lístek do urny.

Voliči museli dodržovat rozestupy a dezinfikovat se. V předem určené době od 17:20 do 19:00 hodin mohli přijet i ti, kteří jinak museli pobývat v karanténně. Své volební místnosti s komisemi v ochranných oblecích pak měli i nakažení. Šlo organizačně o masivní akci, na které se podílelo přes půl milionu personálu a dobrovolníků.