Sicilská mafie podniká v zelené energii. Její kontakty se táhnou až do vrcholné politiky

TRAPANI/PRAHA Italského velkopodnikatele v oboru větrné energie Vita Nicastriho čeká vězení za zločinné spolčení se sicilskou mafií. Muž měl dobré kontakty s protiimigrační stranou Liga Mattea Salviniho.

Západním větrům vystavené pobřeží Sicílie v okolí města Trapani je poseto stovkami větrných turbín. Ty produkují ve velkém čistou energii – a podle zjištění rakouského deníku Die Presse byly a zřejmě stále ještě jsou „zlatým dolem“ pro Cosu Nostru, sicilskou odnož mafie.

Před nedávnem totiž soud v Palermu udělil podnikateli Vitu Nicastrimu devítiletý trest vězení za zločinné spolčení se sicilskými mafiány. Jejich klíčovou postavou je legendární Matteo Denaro, muž, který se po sérii zátahů proti čelním mafiánům v 90. letech 20. století stal nekorunovaným šéfem sicilské mafie, takzvaným šéfem všech šéfů (capo dei capi). Denaro, který se skrývá před zákonem již od roku 1993, má pro svoji zálibu v drahých hodinkách přezdívku „Rolex“.

Spojení Nicastriho a Denara – oba mají rodinné kořeny v oblasti kolem Trapani – bylo podle palermského soudu založeno na vzájemné výhodnosti. Nicastri by na Sicílii s větrnou energií nemohl bez krytí místních mafiánů nikdy ve velkém obchodovat a pro Cosu Nostru bylo od začátku toto vysoce subvencované odvětví zajímavé.

Mafie mohla s pomocí „spřátelených“ úředníků a podnikatelů, jako je Nicastri, skrze zelenou energii „vyprat“ velké finanční sumy získané z nelegálních činností typu prostituce a obchodu s drogami či zbraněmi. Vznik větrných parků také přináší byznys pro stavební firmy, další oblíbené odvětví podzemních „podnikatelů“.

Vito Nicastri, též přezdívaný „Král větrů“, byl v hledáčku vyšetřovatelů již dlouho. Před několika lety mu úřady částečně obstavily majetek i bankovní účty, muž od loňska pobýval v domácím vězení. Pod tíhou hromadících se důkazů se Nicastri letos v květnu rozhodl s vyšetřovateli spolupracovat a v naději na mírnější trest částečně rozkryl korupční síť, do níž byli zapleteni mj. sicilští úředníci. Jejich součinnost byla v celém „byznysu“ potřeba k získání nutných povolení a dokumentů. Spojení s mafií Nicastri až do konce popíral; soud však nahromadil dostatek důkazů o opaku.

Nitky vedou k politikům

Z politického hlediska je ještě významnější vedlejší linka Nicastriho případu, která vede až k čelným politikům protiimigrační strany Liga (Lega). Armando Siri, senátor a bývalý náměstek ministra dopravy za Ligu totiž čelí obvinění za převzetí úplatku ve výši 30 000 eur (asi 770 000 korun) za to, že „zařídí“ vysoké finanční pobídky pro větrnou energii.

Prostředníkem „obchodu“ měl být podle vyšetřovatelů Paolo Arata, někdejší poslanec za pravicovou stranu Vzhůru Itálie! (Forza Italia) a později energetický konzultant Ligy. Podle vyšetřovatelů byli Arata a jeho syn, kteří jsou od června ve vazbě, tichými společníky Nicastriho. Proti Aratovi i Sirimu svědčí mj. telefonní odposlechy.

Poté, co obvinění vyšla najevo, byl Siri na nátlak premiéra Giuseppe Conteho a tehdejšího koaličního partnera, populistického Hnutí pěti hvězd (M5S), donucen pozici na ministerstvu dopravy opustit. Matteo Salvini se jej ale do poslední chvíle zastával: „Nemám ve zvyku házet přes palubu lidi, kteří mi tak dlouho stáli věrně po boku,“ komentoval exministr vnitra Siriho případ.

Případ spolčení podnikatele Nicastriho se sicilskými mafiány a jejich napojení na čelné politiky znovu upozornil na skutečnost, že aktivity mafie se na italském jihu sice přesunuly z čistě kriminálního světa do legálních sektorů, ale charakter „podnikání“ se ani po desítkách let zásadně nezměnil. Podnikatelé potřebují pro velké obchody souhlas ze strany klanových struktur a byznys se děje za spolupráce státních úředníků a politiků. Nadějí snad může být, že zatímco v minulosti byli do mafiánských obchodů zapleteni politici na těch úplně nejvyšších postech – Giulio Andreotii, trojnásobný italský premiér v 70. a 80. letech, kterého před trestem za spolčení s mafií zachránilo jen promlčení, by mohl vyprávět –, nyní se jedná „jen“ o náměstky a senátory.