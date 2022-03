Pokud západ nebude platit v rublech, Rusko nebude dodávat plyn, řekl v noci kremelský mluvčí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hodnotí celkovou situaci v zemi i přes dílčí úspěchy ukrajinské armády z posledních dnů jako napjatou. Hlava státu to řekla v noci na úterý ve svém pravidelném videoposelství. Ukrajinští obránci podle Zelenského dokázali vytlačit ruské jednotky z města Irpiň nedaleko Kyjeva, boje tam i v dalších částech země nicméně pokračují.

Ruská vojska drží sever Kyjevské oblasti pod svou kontrolou a mají nadále k dispozici zdroje a síly, uvedl Zelenskyj. Podle něj se nyní snaží přeskupit zničené jednotky. Situace zůstává „velmi obtížná“ také v Černihivě, Sumách, Charkově, Donbasu a na jihu Ukrajiny, dodal.

Zelenskyj udělil státní vyznamenání 302 ukrajinským vojákům. Z nich 28 obdrželo vyznamenání posmrtně. Informovalo o tom v noci z pondělí na úterý ukrajinské ministerstvo obrany.

Ve svém pravidelném videu Zelenskyj znovu vyzval ke zpřísnění sankcí proti Rusku. V souvislosti s možností uvalení embarga na dodávky ruské ropy, o němž se v Evropské unii diskutuje, uvedl, že existuje mnoho náznaků, že takové zpřísnění by nastalo pouze v případě, že Moskva použije na Ukrajině chemické zbraně.

„To se prostě nedá popsat slovy. Jen se zamyslete - kam to všechno dospělo! Čekat na chemické zbraně (...) Nezaslouží si všechno, co ruská armáda spáchala předtím, ropné embargo?“ prohlásil Zelenskyj.

Nezaplatí v rublech, nebude plyn

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov se pro americkou veřejnoprávní televizi PBS vyjádřil k možnosti zastavení dodávek ruského plynu v případě, že by za něj Evropská unie odmítla platit v rublech. „Žádná platba - žádný plyn,“ řekl Peskov americké televizi. Moskva podle něj vyčká na konečnou odpověď sedmadvacítky a poté určí další kroky. „V žádném případě se ale nehodláme chovat jako charita a poskytovat západní Evropě plyn zdarma,“ řekl podle agentury DPA Peskov.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden oznámil, že Moskva bude požadovat platby za plyn v rublech od takzvaných „nikoliv přátelských zemí“. Státy skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, na něž by se opatření mělo vztahovat, v pondělí ruský požadavek odmítly s tím, že by šlo o jednostranné porušení smluv.

Operace na Ukrajině není důvodem k použití jaderných zbraní, řekl Peskov

„Jakýkoliv výsledek operace (na Ukrajině) samozřejmě není důvodem pro použití jaderné zbraně,“ řekl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. „Máme bezpečnostní koncepci, která zcela jasně říká, že pouze v případě ohrožení existence státu, v naší zemi, můžeme použít a skutečně použijeme jaderné zbraně, abychom odstranili ohrožení existence naší země,“ dodal.

Peskov minulý týden opakovaně odmítl vyloučit, že by Rusko mohlo zvažovat použití jaderných zbraní proti tomu, co Moskva vnímá jako „existenční ohrožení“. Na otázku, za jakých podmínek by ruský prezident Vladimir Putin nasadil jaderné síly, Peskov stejně jako nyní odpověděl, že jaderné zbraně lze použít, pokud je ohrožena existence země.

Moskva se o jaderných zbraních zmínila během války proti Ukrajině několikrát. Sám Putin 27. února nařídil uvést jaderné síly do „zvláštního režimu“ bojové pohotovosti, což odůvodnil „agresivními vyjádřeními“ představitelů členských zemí NATO a „nelegitimními“ sankcemi, které Západ uvalil na Rusko v reakci na invazi.

Začne další kolo mírových jednání

V tureckém Istanbulu má v úterý začít další kolo rozhovorů mezi Kyjevem a Moskvou o ukončení války na Ukrajině, obě strany však předem vyjádřily skepsi ohledně vyhlídek na průlom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluví k dánským poslancům a o situaci na Ukrajině bude jednat Rada OSN pro lidská práva (UNHRC).

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov dal najevo, že se na závěr istanbulských jednání nedá očekávat oznámení o schůzce prezidentů obou zemí, Vladimira Putina a Zelenského. Na pořadu rozhovorů nemá podle něj být ani případná výměna zajatců.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba tvrdí, že rozhovory uvízly na otázkách, k jejichž řešení nemají vyjednávači mandát, a proto je nutná schůzka hlav států, aby vyřešily hlavní problémy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ovšem uvedl, že schůzka obou prezidentů bude potřebná, až bude jasné řešení klíčových otázek.