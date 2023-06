Analýza

Kopněte si do ní, dokud leží. I tak by se dala popsat reakce skotských nacionalistů na nejnovější trable jejich někdejší předsedkyně a skotské expremiérky Nicoly Sturgeonové. Poté, co byla 52letá politička v neděli předvolána na policii, hned několik předních členů Skotské národní strany (SNP), jež usiluje o odtržení Skotska od Spojeného království, vyzvalo k jejímu vyloučení. Nic na tom nezměnil ani fakt, že Sturgeonová byla vzápětí propuštěna bez obvinění.