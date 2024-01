Fico se poklonil u hrobu posledního komunistického prezidenta ČSSR Husáka

Husák, od jehož narození ve středu uplynulo 111 let a jenž byl představitelem tvrdé linie komunistického režimu v Československu, je pohřben ve svém rodišti, v bratislavské čtvrti Dúbravka.

Už čtyřnásobného slovenského premiéra a předsedu strany Směr-SD Fica, který před takzvanou sametovou revolucí vstoupil do Komunistické strany Československa, spojují s Dankem a Blahou, který je rovněž ve Ficově straně Směr-SD, kritické názory na liberální demokracii.

Danko označil Husáka za jednu nejvýraznějších osobností. „Měl těžký život, udělal i mnoho chyb, ale to, co zanechal, z toho žijí i dnešní generace,“ uvedl politik, který Husáka oslavuje dlouhodobě i na svých účtech na sociálních sítích a řadí ho mezi své nejoblíbenější osobnosti slovenské historie.

„Otřesné foto, otřesné figury. Ty nahoře i ta dole. ‚Co se odváží aktivního odporu někde na ulici nebo něco podobného, rozbijeme nemilosrdně ať by to stálo, co stálo.‘ G.Husák,1969. Rok, kdy se upálili Jan Palach, Jan Zajíc…,“ reagovala na video, na kterém se Fico i s Blahou a Dankem klaní u Husákova hrobu, česká senátorka Miroslava Němcová.

Komunista Husák byl jednou z vůdčích osobností Slovenského národního povstání za druhé světové války. Po válce se stal předsedou Sboru pověřenců, tedy de facto slovenské vlády. V 50. letech byl devět let vězněný jako „buržoazní nacionalista“.

Československým prezidentem byl v letech 1975 až 1989. Stal se symbolem takzvané normalizace po invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy v roce 1968. Po sametové revoluci, která vedla k pádu komunismu v Československu, Husák v prosinci 1989 rezignoval na funkci prezidenta, jeho nástupcem na Pražském hradě pak byl zvolen Václav Havel.