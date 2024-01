Zkoušku na alkohol Danko podstoupil až 15 hodin po srážce se semaforem

Podle listu Denník N policie už v pátek ráno věděla, kdo je viníkem nehody. Na místě kolize totiž zůstala poznávací značka Dankova vozu a do Dankovy garáže vedla olejová stopa. List také uvedl, že Danko ještě v pátek dopoledne zveřejnil na sociálních sítích nahrávku o své nehodě, pak hovořil s novináři ve sněmovně a až po několika hodinách podstoupil zkoušku na alkohol.

Záchranář a poslanec opozičního Křesťanskodemokratického hnutí František Majerský na facebooku hnutí uvedl, že po tak dlouhé době měla policie vzít Danka na krevní testy, z nichž by šlo zjistit, zda byl, nebo nebyl v době nehody pod vlivem alkoholu.

Danko už v nedělní televizní diskusní relaci řekl, že „foukal s výsledkem nula“. Opuštění místa nehody nově zdůvodnil tím, že potřeboval ošetřit svá zranění; v pátek přitom podle médií tvrdil, že se mu při kolizi nic nestalo.

„Andrej Danko se usvědčil. Dechovou zkoušku absolvoval až druhý den odpoledne, prakticky 15 hodin po nehodě. Je jasné, co to znamená. Každý jiný řidič by musel foukat okamžitě po nehodě,“ uvedl v prohlášení šéf opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka v reakci uvedl, že Danko by měl odstoupit nebo být odvolán z vedení sněmovny.

Podle Šimečky nyní není jiná možnost než odstoupení nebo odvolání místopředsedy sněmovny Danka. Opozice už po nehodě politika vybízela, aby vyvodil osobní odpovědnost, protože z místa nehody ujel. Danka se jeho mateřská strana zastala.