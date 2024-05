Zabránit útoku na Fica mohla pomoct „aktovka“, míní expert. Popisuje možné slabiny zásahu ochranky

Zatímco vládní představitelé se za postup policie postavili, odborníci mluví o možných slabých místech celé operace. „Za mě je selhání, že tam neměli v perimetru sanitku. A také to, že chyběla balistická ochrana,“ řekl ve čtvrtek serveru Lidovky.cz pod podmínkou anonymity zdroj z bezpečnostní komunity, který roky působil na Slovensku.

Nešlo podle něj o to, že by musel mít Fico na sobě neprůstřelnou vestu, ale aby ji měla jeho ochranka poblíž. A to konkrétně skládací štít, který umožní ochránit VIP osobu i před výstřelem z brokovnice. „Vypadá to jako složená aktovka a je jí možné ihned při střelbě rozbalit,“ popsal zdroj serveru Lidovky.cz.