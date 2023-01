Další neplatné referendum? Slováci mají rozhodovat o změně ústavy, v minulosti ale většinou hlasovat nepřišli

Referendum proto od samého počátku provázela nejistota, zda vůbec bude platné. K tomu by totiž musela do hlasovacích místností dorazit nadpoloviční většina všech oprávněných voličů. Vyjádřeno čísly: ze 4,4 milionu oprávněných hlasujících by jich muselo přijít více než 2,2 milionu.

Právě kvůli nepřekonání stanovené hranice bylo neplatných až na jednu výjimku sedm z dosavadních osmi referend, jež se na Slovensku doposud konaly. Jedině rozhodování o vstupu do Evropské unie z roku 2003 se zúčastnilo více než 52 procent oprávněných voličů.