Opravna houfnic na Slovensku zeje prázdnotou, zbraně čekají na hranicích

Slovensko podle serveru Business Insider už týdny na své území nevpouští zbraně z Ukrajiny, určené k opravě na Slovensku. Německá zbrojovka Krauss-Maffei Wegmann (KMW) přitom na Slovensku, u Michalovců v blízkosti ukrajinské hranice, v polovině prosince zřídila opravárenské centrum pro německé zbraně dodané Ukrajině. Jde o protitankové houfnice, protiletecké systémy Gepard a raketomety Mars.

Ukrajina těžké zbraně nutně potřebuje, protože čelí nové ruské ofenzivě, zdůrazňuje Business Insider, podle něhož se v zákulisí rozběhly snahy o řešení problému, přičemž se údajně do věci vložil i německý kancléř Olaf Scholz. Slovensko podle německého serveru poukazuje na nevyřešené právní otázky související mimo jiné s dovozními cly. Transportéry s až 15 poničenými houfnicemi tak čekají na slovenské hranici.

Německé ministerstvo obrany se podle serveru snaží situaci alespoň částečně řešit tím, že do opravárenského centra převáží jednotlivé zbraně přes jiné země EU, což znamená nejen stovky kilometrů navíc, ale i značnou ztrátu času. Raketomety Mars a gepardy mají být částečně opravovány přímo v Německu.

Po různých intervencích ze strany spolkové vlády na různých úrovních se do věci podle informací Business Insider zapojil kancléř Scholz. Vláda premiéra Eduarda Hegera údajně minulý týden Scholze ujistila, že problém bude brzy vyřešen. V německé vládě se na to však nyní nikdo nespoléhá.

Podle Business Insider německá strana připouští, že některé právní otázky byly při uzavírání příslušné smlouvy ke konci minulého roku kvůli rychlosti přehlédnuty. Server však také poukazuje na skutečnost, že Slovensko čekají předčasné volby a v zemi panuje vládní krize a nejasné mocenské poměry. Levicová opozice je přitom považována za spíše proruskou.

Podle slovenského ministra obrany Bratislava splnila všechny své závazky vyplývající z memoranda s Německem. Přiznal určité problémy, podle něj je však způsobila německá soukromá společnost, která má pro Ukrajinu poškozenou techniku opravovat. „Informovali jsme o tom německou stranu. Německé ministerstvo obrany a kancléřství učinily adekvátní kroky a můžu říct, že situace se pohnula a už tam nevidím problém,“ uvedl Naď.

Problém s vysokou sumou za clo se podle šéfa slovenského resortu obrany dokázaly rychle vyřešit. „Problémy byly úplně jiné. Ty se vyřeší také, poté, co si německá společnost, která je za to zodpovědná, dokončí svůj domácí úkol. Ale podle posledních informací, které mám, na tom pracují velmi intenzivně a neměl by tam být už žádný problém,“ dodal Naď.

8. února 2023