Matovič ukázal „důkazy“ o Pentě. Je to psychiatrický pacient, vzkázal Sulík

„Igor Matovič je psychiatrický pacient. On patří do ústavu a potřebuje odbornou pomoc. Kromě toho je to pomstychtivý a podlý lhář a manipulátor,“ řekl novinářům Sulík v reakci na dřívější tiskovou konferenci expremiéra Matoviče, který zveřejnil přepis Sulíkovy údajné komunikace s Haščákem.

Šéf hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Matovič tvrdil, že podnikatel Haščák na podzim roku 2020 instruoval tehdejšího vicepremiéra a ministra hospodářství Sulíka ohledně postupu státu při financování slovenského zdravotnictví, které dlouhodobě trpí nedostatkem peněz. Údajně mu za to slíbil propagaci v mediální divizi Penty.

OLaNO tehdy navrhovalo, aby stát nezvýšil platbu za své pojištěnce na zdravotní pojištění, ale pouze navýšil kapitál státní zdravotní pojišťovny. To by znamenalo, že peníze by nedostaly dvě soukromé zdravotní pojišťovny včetně pojišťovny Dôvera, která patří do skupiny Penta. SaS tento návrh nejprve zablokovala, OLaNO ho však nakonec prosadilo, byť státní pojišťovna v prvním kroku dostala od vlády méně peněz, než byl původní návrh.

Dnes som zverejnil prepis Sulíkovej komunikácie s Jaroslavom Haščákom z aplikácie WhatsApp. Pochádza z 30.9.2020 a 3.10.2020. Jej predmetom je dôkaz o tom, že Haščák priamo počas rokovania vlády inštruoval Sulíka (1. podpredsedu vlády a ministra hospodárstva) o tom, akými argumentami zablokovať pomoc štátnej VŠZP. Sulík s Cigánikovou pomoc 300 mil Eur štátnej zdravotnej poisťovni zablokovali … a následne si za to Sulík od mafiána Haščáka vypýtal úplatok vo f...orme “milého PR” v Haščákových médiách … a dostali ho teda požehnane - len Cigánikovej dal Haščák stovky pozitívnych článkov v hodnote miliónov Eur - už viete prečo Sulík robil všetko pre rozbitie vlády? Haščák platil. 479 479

Podle Matoviče postupoval Sulík v celé záležitosti „ve prospěch mafie“. Sulík svůj postup nyní obhajoval a řekl, že také soukromé pojišťovny mají klienty, za které platí zdravotní pojištění stát. Jde například o děti, žáky, studenty a důchodce. K pravosti přepisů komunikace s Haščákem se Sulík nevyjádřil. „Já se do bahna spolu s Igorem Matovičem koupat nepůjdu. Nebudu se vyjadřovat k domnělým obsahům, o kterých nic nevím,“ řekl Sulík.

Matovič se v probíhající kampani už dostal do potyčky s představiteli momentálně nejpopulárnější strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD). Tu vede expremiér Robert Fico, který Matoviče už loni označil za psychiatrického pacienta. Také v nynější kampani zástupci Směru-SD nešetřili slovními útoky na své politické rivaly a také na prezidentku Zuzanu Čaputovou.

Hlava slovenského státu byla před vítězstvím v přímé prezidentské volbě místopředsedkyní hnutí Progresivní Slovensko, jež je podle sondáží hlavním soupeřem Směru-SD v nadcházejících volbách.

Naopak SaS ani OLaNO s ohledem na nízké preference nemají jistotu, že nadále budou parlamentními stranami. OLaNO se nyní uchází o přízeň voličů v koalici s dalšími dvěma stranami, musí tak dostat alespoň sedm procent hlasů, aby získala křesla v Národní radě. Pro samostatně kandidující SaS platí pětiprocentní limit. OLaNO předchozí volby v roce 2020 vyhrálo se ziskem 25 procent hlasů.

Dřívější jiné spory mezi Matovičem a Sulíkem nejprve vedly v roce 2021 k rezignaci Matoviče na funkci premiéra a následně loni na podzim k odchodu SaS ze čtyřčlenné vládní koalice. Pro kabinet tehdejšího Matovičova kolegy z OLaNO Eduarda Hegera to znamenalo ztrátu většiny ve sněmovně, která pak v prosinci vládě vyslovila nedůvěru. Heger, který letos v březnu z OLaNO odešel, nakonec spolu s vládou zůstal v úřadu jen do poloviny května, kdy hlava státu jmenovala úřednickou vládu Ľudovíta Ódora.