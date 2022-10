Slováci do čela krajů zvolili jedinou ženu, primátorem Bratislavy je opět Vallo

Podle volebních výsledků zveřejněných na zpravodajském webu HNonline.sk obhájila post župana Žilinského kraje Erika Jurinová. Je jedinou ženou, která stane v čele jednoho ze slovenských krajů, v ostatních oblastech Slovenska uspěli pouze mužští kandidáti.

V krajských volbách své funkce obhájilo včetně Jurinové šest z osmi předsedů samosprávných krajů. Post zůstane také županovi Košického kraje Rastislavu Trnkovi, předsedovi Prešovského kraje Milanu Majerskému či předsedovi Trnavského kraje Jozefu Viskupičovi. Ve vedení Bratislavského kraje zůstává Juraj Droba.

V Banskobystrickém kraji uspěl jeho dosavadní místopředseda Ondrej Lunter, syn dosluhujícího hejtmana Jána Luntera, který už nekandidoval a který ve volbách v roce 2017 porazil tehdejšího předsedu kraje, šéfa krajně pravicové strany LSNS Mariana Kotlebu.

V Nitranském kraji funkci hejtmana neobhájil Milan Belica, který tuto funkci zastává od roku 2001 a kterého podporovali i opoziční sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica. Novým předsedou tohoto kraje bude Branislav Becík, jenž kandidoval mimo jiné s podporou strany Hlas-sociální demokracie, kterou bývalý premiér Peter Pellegrini založil po odchodu ze Směru-SD. Becík se stal známý i tím, že během koronavirové nákazy vystupoval proti epidemickým opatřením.

„Ve velkých městech obecně vítězili kandidáti, které můžeme charakterizovat jako představitele slušné, moderní progresivní politiky založené na odborných řešeních,“ komentoval list Sme výsledky voleb. Dodal, že společnost většinově odmítla fašisty a extremisty, což ale neznamená, že jejich politická síla je nulová. Do budoucna by podle Sme mohlo být problémem, pokud by se extremistické a fašistické síly spojily.

Účast v komunálních volbách dosáhla 46,19 procenta, byla tak mírně nižší než v roce 2018. Ve volbách do orgánů samosprávných krajů hlasovalo 43,74 procenta oprávněných voličů, před pěti lety účast činila necelých 30 procent.

Výsledky komunálních voleb

Obyvatelé Slovenska v sobotu volili nejen předsedy samosprávných krajů a primátory měst, ale také starosty obcí a zastupitele v krajské, městské či obecní samosprávě. Poprvé v novodobé historii země se komunální a krajské volby konaly v jednom termínu. Právo volit v komunálních a krajských volbách mělo 4,46 milionu obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku, včetně cizinců.

Dosavadní primátor slovenské metropole Matúš Vallo získal tři pětiny hlasů a vyhrál s výrazným náskokem před soupeři. „Budeme naše město zlepšovat ještě více a s ještě větší energií,“ slíbil Vallo. Dodal, že se bude snažit co nejvíce naslouchat názorům obyvatel Bratislavy. „Bylo to pro mne důležité během předchozích čtyř let, bude to ještě důležitější během těch následujících,“ prohlásil.

„Kromě toho, že chceme nadále vytvářet ještě bezpečnější, čistší město s kvalitními veřejnými prostorami i MHD, se budeme snažit, aby Bratislava byla soudržným, otevřeným a tolerantním městem, protože to je věc, která dnes rozhoduje o tom, jak žijeme své životy,“ řekl rovněž.

Post primátora ve volbách obhájili rovněž Jaroslav Polaček v Košicích či Peter Fiabáne v Žilině. Z osmi krajských měst bude mít nového primátora pouze Prešov, kde byl zvolen František Oľha. Dosavadní primátorka tohoto města Andrea Turčanová se o přízeň voličů už neucházela.

Podle slovenského statistického úřadu se do klání o post předsedy některého z osmi samosprávných krajů zapojilo přes 70 kandidátů. Téměř 6 800 kandidátů se zase přihlásilo do voleb více než 2 900 starostů a primátorů a kolem 45 000 lidí se rozhodlo ucházet o křeslo člena zastupitelstva samosprávných krajů, měst, obcí či městských částí.