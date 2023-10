Uděláme vše, aby Fico nesestavil vládu, říká lídr Progresivního Slovenska

Druhá nejsilnější strana ve slovenských volbách, Progresivní Slovensko (PS), udělá podle svého šéfa všechno pro to, aby vládu nesestavil vítězný Směr-SD. „Myslím, že je to pro Slovensko špatná zpráva a ještě horší by bylo, kdyby se Robertu Ficovi podařilo sestavit vládu,“ řekl v neděli předseda PS Michal Šimečka na tiskové konferenci k výsledkům voleb.