Huliaka ne. Čaputová odmítá svěřit životní prostředí popírači klimatické krize

Čaputová požádala předsedu nejsilnější koaliční strany Směr-SD Roberta Fica, kterého po zářijových parlamentních volbách pověřila sestavením vlády, o doručení nového personálního návrhu.

„Prezidentka má svými rozhodnutími zabezpečovat řádný chod ústavních orgánů. Řádný chod ministerstva životního prostředí nemůže zabezpečit člověk, který svými vyjádřeními neguje dlouhodobě platnou enviromentální politiku tohoto státu a mezinárodní závazky, kterými je Slovenská republika vázaná, uvedl mluvčí Čaputové Martin Strižinec.

Současná hlava státu se už od svého nástupu do funkce výrazně angažuje v boji s klimatickou krizí. V prezidentském paláci například začala šetřit energiemi a symbolickou podporou přírody jsou i včelí úly v zahradách paláce. Prezidentský med Čaputová pravidelně věnuje oficiálním návštěvám jako dárek. Před vstupem do politiky také proslula jako bojovnice proti obří skládce odpadu v obci Pezinek.

Huliak v posledních volbách kandidoval za krajně pravicovou Lidovou stranu Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby, nyní se do parlamentu dostal za SNS. V minulosti šířil nenávistné příspěvky vůči ochráncům přírody, klimatickým aktivistům a komunitě LGBT+.

Chráněné medvědy po střetech s lidmi Huliak označil za biologickou zbraň k likvidaci slovenského venkova a v jednom ze svých videí chtěl věšet lidi, kteří stojí za studií o počtu medvědů na Slovensku.

Huliak by rovněž ze Slovenska nejraději vyhodil všechny běžence. Šířil také konspirační teorii, že se mezinárodní elity snaží lidi připravit o auta tím, že si vymyslely klimatickou krizi. Dalším hoaxem, o který se podělil se svými fanoušky, pak byla zvěst, že liberální strana Progresivní Slovensko po volbách zdraží pivo.

Před rokem pak prohlásil, že pokud by vedl svou zemi, jeho první cesta by vedla do Moskvy, kde by se ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi omluvil za slovenskou pomoc Ukrajině. Rusko ji napadlo před rokem a půl.

Podle Čaputové tak kandidát, který veřejně schvaluje násilné vypořádání se s názorovými oponenty, zejména z řadů ochránců přírody, nemůže být způsobilý vést ministerstvo, jehož součástí je státní ochrana přírody. Podle slovenských médií však SNS na této nominaci trvá a prezidentku vyzvala, aby nepřekračovala své kompetence.

Právě Huliak spolu s kandidátkou na ministryni kultury Martinou Šimkovičovou patřili podle opozice, odborníků i médií mezi nejvíce kontroverzní kandidáty do příštího kabinetu.Oba byli do parlamentu zvoleni na kandidátní listině SNS, byť členy této strany nejsou.

Někdejší poslankyně slovenské sněmovny a bývalá televizní moderátorka Šimkovičová se podle slovenských médií zviditelnila například extremistickými, homofobními a proruskými názory. Podle dostupných informací v nejsledovanější televize Markíza skončila v roce 2015 poté, co v souvislosti s migrační krizí v EU sdílela příspěvky namířené proti uprchlíkům.

Podle Čaputové nicméně ústavně-právní důvody pro nejmenování členem vlády existují ze seznamu předložených kandidátů jen u Huliaka.

Jožo Ráž mladší opět na scéně

SNS je po volbách z konce září nejmenší parlamentní stranou. Ve vládě podle koaliční smlouvy obsadí ještě křeslo ministra sportu a cestovního ruchu. Toto ministerstvo by mělo vzniknout na začátku příštího roku. Shodně sedm křesel v kabinetu obsadí Směr-SD a strana Hlas-sociální demokracie. Podle dosavadních vyjádření zástupců nové koalice premiérem bude Fico, který tuto funkci v minulosti zastával už třikrát.

Směr-SD své kandidáty na členy ve vládě dosud nezveřejnil. List Sme napsal, že strana nemá kandidáta na funkci ministra zahraničí a tento úřad by v nové vládě měl dočasně řídit Fico. Ministrem obrany by měl být Robert Kaliňák, který po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky v roce 2018 skončil ve funkci ministra vnitra.

Čaputová není první hlavou státu, která nastupujícímu premiérovi odmítla jmenovat člena vlády. V minulosti se proti nominacím vzepřel i Andrej Kiska, který měl výhrady proti tomu, aby se ministrem vnitra stal Jozef Ráž mladší, syna zpěváka z kapely Elán. Tehdejší designovaný předseda vlády Peter Pellegrini Kiskovi ustoupil.

Pikantním detailem tak je, že v nynější vládě by se Ráž mladší měl stát za Směr ministrem dopravy.