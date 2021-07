Slovenský parlament schválil zákon, který zvýhodní očkované občany v případě zhoršení epidemie

V parlamentu se pro zákon z přítomných vyslovilo 77 poslanců a 55 bylo proti.



Novela umožňuje regionálnímu úřadu veřejného zdravotnictví nařídit při ohrožení veřejného zdraví dočasně podmíněný vstup na hromadné akce. Lidé se budou prokazovat potvrzením o očkování proti covidu-19, negativním testem či potvrzením o prodělání nemoci.

Novelu musí podepsat prezidentka Zuzana Čaputová a platit začne po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Dohodu ve vládní koalici blokovaly původně spory o platbu testů. Podle serveru aktuality.sk nakonec ustoupily výhradám strany Jsem rodina strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), Svoboda a solidarita (SaS) a Za lidi.

Očkovaní budou mít volný přístup do obchodů, restaurací i na sportoviště a kulturní akce i v případě zpřísnění epidemických opatření.

Neočkovaní se budou muset nechat při vstupu do škol nebo do práce otestovat minimálně antigenním testem, který bude zdarma. Testy budou pro neočkované podmínkou i při vstupu na kulturní nebo sportovní akce i do obchodů s výjimkou potravin, drogérií a lékáren. V těchto případech si ale budou muset antigenní test v hodnotě pěti eur (128 korun) platit.

Lengvarský původně navrhoval, aby neočkovaní měli měsíčně k dispozici dva testy PCR zdarma a antigenní za symbolických pět eur bez ohledu na to, kam budou vstupovat.