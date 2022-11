Americký stát New York zasáhla sněhová bouře. Vyžádala si stovky zásahů a několik životů. (19. listopadu 2022) foto: Reuters

Před následky silné bouře, která do částí amerického státu New York přinesla až 180 centimetrů sněhu, zachránily pohotovostní složky kolem 280 lidí. Informovala o tom v sobotu guvernérka státu New York Kathy Hochulová. Nejméně dva lidé přišli o život.