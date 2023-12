Kongresmani podpořili vyšetřování Bidena. Nemají důkazy, brání se prezident

Impeachment Zločiny, pro které je podle ústavy možné zahájit proces odvolání amerického prezidenta, jsou velezrada, úplatkářství a „další těžké zločiny a přečiny“. Co přesně spadá do kategorie „dalších těžkých zločinů“, bylo v americké historii už mnohokrát předmětem vyostřených debat, podotýká CNN. Pokud by se proces impeachmentu měl posunout dále, každý ze tří zainteresovaných sněmovních výborů by musel sestavit podněty, které by následně výbor pro soudnictví shrnul v ústavní žalobě. Pro její schválení stačí prostá většina hlasů v dolní komoře Kongresu, aby se impeachmentem podle ústavy musel začít zabývat Senát, ve kterém by se proces konal. Do jeho čela by v takovém případě usedl předseda nejvyššího soudu, senátoři by fungovali jako porota a zástupci Sněmovny reprezentantů by měli funkci obžaloby.