Vandalové poškodili nejpodivnější sochu Londýna, kterou věnoval městu Putin. Opravu snad zaplatí Rusové

Náklady za opravu poškození nyní podle představ Britů nejspíš ponese ruská ambasáda. Ta se k incidentu nicméně zatím nevyjádřila, informoval britský list The Guardian.

Památník nacházející se na jihu Londýna v oblasti zvané Deptforth je podle mnoha místních asi nejpodivnější socha, již se hlavní město může pochlubit. Znázorňuje stojícího cara (s podivně malou hlavou) poblíž jeho trůnu, z obou stran ho chrání děla, postavu vladaře pak doprovází ještě socha skřeta, který má znázorňovat jeden z motorů tehdejší panské zábavy. Celé sousoší je půlkruhem zezadu chráněno žulovou balustrádou. Právě ona, stejně jako skřet se podle policie nejspíše staly cílem zlodějů.

„Je to bezesporu ta nejdivnější socha, která v Londýně stojí, především co se týče proporcí,“ říká jedna z obyvatelek blízkého komplexu. Podle ní se turisté rádi fotí na prázdném trůně. Jaké však má být její poselství, ona ani další obyvatelé nechápou.

Sousoší je darem „ruského lidu“ Londýnu, od roku 2001 stojí na pozemcích společnosti Millennium Quay, která spravuje nedaleký blok obytných budov ležících při Temži. Její manažer John Coleman oznámil, že o opravu nyní požádá ruskou ambasádu v Londýně. Rusko-britské vztahy se od chvíle, kdy Putin v roce 2003 naposledy (včetně pomníku) navštívil hlavní město, neustále ochlazují. Kreml dokonce zprávu o této události smazal ze svých archivů.

Petr Veliký patří mezi nejobdivovanější postavy ruského prezidenta, právě díky němu se ze země stala evropská velmoc. Putin má údajně jeho sochu i ve své pracovně v Moskvě. Ta londýnská pochází z dílny ruského sochaře Michajla Chemjakina, protežovaného Kremlem. Oslavuje pobyt mladého cara ve městě na Temži od ledna do dubna roku 1698, kde zkoumal úroveň britského loďařství ve slavných deptforhských docích, které tam kdysi stávaly.

S touto návštěvou, již historici spojují i s následným založením ruského námořnictva, se pojí i jedna anekdota. Mladý hýřivý car podle mnoha svědectví zanechal pronajatou nemovitost i zahradu značně poničenou. Údajně prý také proboural jednu ze zdí, protože to tudy bylo blíž do doků. Jeden ze spisovatelových sluhů ho dokonce popsal jako „ohavného“ člověka.

„Sochu bychom opravili, pokud bychom věděli, komu patří,“ řekl manažer blízkého resortu. „V krajním případě se ozveme Rusům. Když to byl dar od jejich lidu, uvidíme, jestli si jejich ambasáda za poškození zaplatí,“ dodal. Rada čtvrti Greenwich nedlouho po vandalském činu oznámila, že za pomník nese zodpovědnost společnost Fairview Homes, která se stará o pás území mezi řekou a zmíněnými domy. Ta se k incidentu zatím nevyjádřila.

Natřu ji žlutou a modrou

Policie zmíněné části sousoší zatím zakryla bedněním a obehnala ho plotem. To mnohé kolemjdoucí přimělo k domněnkám, že se tak stalo ve snaze ochránit dílo od politického vandalismu. Žádného takového činu však socha zatím svědkem nebyla. Od začátku ruské invaze ji někdo maximálně „vyzdobil“ ukrajinskou vlajkou. „Jeden z místních obyvatel také hrozil, že ji natře modrou a žlutou barvou,“ říká manažer resortu.

Policejní záběry politický motiv také vylučují. Jsou na nich vidět postavy v kapucích a maskách snažící se zcizit sochu skřeta i ukrást část žulové balustrády. Policie však vyšetřování zastavila, protože nedokázala viníky identifikovat. „Bohužel vandalové měli na obličejích masky, takže nezná jejich identitu,“ říká Coleman.

„Lidé si nyní dovozují, že čin souvisí z ruským útokem na Ukrajinu, ale nejspíš to tak není,“ dodává manažer společnosti Millennium Quay. Záznamy z kamer údajně kontroloval několikrát a vyplývá z nich spíše motiv krádeže. „Snažili se z pomníku odstranit balustrádu a z podstavce utrhnout skřeta,“ soudí. Podle něj se škoda vyšplhá do tisíců liber.

Společně s vandalským činem se ve čtvrti rozhořela i debata o tom, jestli má pomník na svém místě vůbec oprávnění. „Na Petrovi Velikém nevidím nic závadného,“ říká Coleman. Byl to v mnoha ohledech dobrý muž, který pozvedl Rusko a postavil mnoho věcí,“ dodává manažer. Podle něj bychom minulost neměli odmítat. Právě Coleman byl jedním z těch, kteří Putinovu návštěvu v Moskvě v roce 2003 zažili. „Nejhorší na tom bylo, že jejich vojenská kapela bez přestání nacvičovala ruskou hymnu. Pořád to nedokázali zahrát správně, a přitom je to jejich hymna,“ uzavírá podle The Guardianu manažer společnosti Millennium Quay.