Soledarské katakomby jako nové bitevní pole. Tunely sahají až k Bachmutu

Soledar na první pohled působí jako nenápadné ukrajinské městečko. Při zkoumání jeho reálií ale člověk zjistí, proč se dostalo do epicentra války. Hlavní význam Soledaru je patrný už z jeho názvu – místní závod má na starost drtivou většinu produkce soli na Ukrajině, které je teď kvůli válce nedostatek.

Tamní solný důl, to ale není díra v zemi. Ve skutečnosti jde o obří podzemní komplex, kde se jednotlivé jeskynní tunely větví a ústí na zemi hned na několika místech. Katakomby jsou tak široké, že se v podzemním prostoru v minulosti konaly velké společenské akce. Rádi to tam měli například příznivci vážné hudby. Je tam rovněž muzeum soli. Z fotografií je patrné, že chodbami by mohlo projet klidně i několik tanků vedle sebe.

Ze Soledaru až do Bachmutu?

A o to právě jde. Ukrajinci i Rusové o tunelech vědí a snaží se je vojensky využít. Objevují se spekulace, že katakomby se ze Soledaru táhnou až k Bachmutu, což by mohlo vysvětlovat tak táhlé boje o relativně malý prostor. Něco takového však žádný oficiální zdroj nepotvrdil.

Pokud se ale bitva o Soledar skutečně přesouvá do podzemí – což může ilustrovat například zveřejněná fotka vagnerovců z jeskyně – tak se mohou boje pořádně protáhnout.

Vagnerova skupina zveřejnila snímek, na které jsou vojáci spolu se šéfem skupiny Jevgenijem Prigožinem. Údajně se nacházejí t v solném dolu u Soledaru, o který se v posledních dnech vedou boje mezi Ukrajinou a Ruskem. (10. ledna 2023)

„Ohromně to favorizuje obránce. V takových komplexech mají Ukrajinci obrovskou výhodu, protože mohou Rusy napadat z nejrůznějších směrů. Tunely mají spoustu vyústění na zem,“ řekl bezpečnostní analytik Lukáš Visingr pro CNN Prima NEWS.

„Pokud Rusové chtějí oblast kompletně ovládnout a pokud jsou Ukrajinci rozhodnutí ji do poslední chvíle bránit, tak to bude trvat velmi dlouho a bude to nesmírně složité,“ dodal analytik s tím, že údajné propojení tunelů s Bachmutem nelze ověřit.

Soledar je pro Rusy taktický úspěch

„Geolokační záběry zveřejněné 11. a 12. ledna naznačují, že ruské síly pravděpodobně kontrolují většinu, ne-li celý Soledar, a pravděpodobně vytlačily ukrajinské síly ze západních okrajů obce,“ uvádí ve své zprávě ISW.

Institut si rovněž všímá toho, že ukrajinský generální štáb informoval o tom, že ukrajinští obránci odrazili ruské útoky proti osadě Silj v Doněcké oblasti, což je obec vzdálená přes kilometr severozápadně od Soledaru a leží za předchozími ukrajinskými pozicemi. „Ukrajinský generální štáb a další vysoce postavené vojenské zdroje většinou neinformovaly o tom, že ukrajinské síly 12. ledna odrazily ruské útoky proti Soledaru, jak tomu bylo dříve,“ upozorňuje dále americký institut.

Ruské zdroje podle něj k 12. lednu tvrdily, že ruští vojáci „čistí“ Soledar od zbývajících ukrajinských sil a ruští vojenští blogeři ve čtvrtek zveřejnili záběry bojovníků z Vagnerovy žoldnéřské skupiny, jak se volně procházejí po Soledaru. Ruské ministerstvo obrany zatím dobytí Soledaru neoznámilo.

„Všechny dostupné důkazy naznačují, že ukrajinské síly už v Soledaru neudržují organizovanou obranu. Prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z 12. ledna, že ukrajinské síly v Soledaru udržují pozice, se může týkat obranných pozic v blízkosti Soledaru, ale ne v něm,“ napsal ISW

Není ale úplně zřejmé, proč se výpad Rusům povedl zrovna tady. „Mohli mít štěstí. Nebo se Ukrajinci mohli dopustit chyby. S největší pravděpodobností Rusové neovládají Soledar celý, je to ale pro ně malý taktický úspěch,“ hodnotil Visingr.

Podle něj ani případné ovládnutí Soledaru Rusům bitvu o Bachmut příliš neusnadní. „I kdyby obsadili celý Soledar, tak to není záruka, že dobydou Bachmut. To by museli zabrat ještě další velké území, aby ho obklíčili. Čelním tlakem od východu nejsou schopni uspět,“ domnívá se expert.

Úder v oblasti Bachmutu i Soledaru má na starost Vagnerova skupina, která spadá pod oligarchu Jevgenije Prigožina. Minulý týden Bílý dům informoval, že vagnerovci prahnou po tomto ukrajinském regionu kvůli přírodnímu bohatství. Kde je ale pravda?

„Připadá mi to trochu přehnané. Kontrola přírodních zdrojů, to by znamenalo trvale Bachmut ovládat. Opravdu si Prigožin myslí, že to zvládne? Spíše půjde o tunely z vojenského hlediska,“ uzavřel Visingr, podle kterého se oligarcha snaží Kremlu dokázat, že jeho vagnerovci mají úspěchy, zatímco konvenční ruská armáda nikoli, uzavírá CNN Prima News.

ISW soudí, že obsazení Soledaru neumožní ruským silám získat kontrolu nad důležitými ukrajinskými zásobovacími trasami do Bachmutu ani lépe rozmístit své síly k obklíčení města v krátkodobém horizontu. Rusko podle ISW zároveň při dobývání Soledaru značně vyčerpalo své síly, které mu budou chybět u Bachmutu. Dobytí Soiledaru institut označuje za přinejlepším taktické „Pyrrhovo vítězství“ pro Rusko.