Vrah odsouzený na 25 let vězení se začal zajímat o matematiku, pak vyřešil starodávný příklad

Washington Odsouzený vrah z Washingtonu Christopher Havens se ve vězení začal učit základy vyšší matematiky. Díky tomu pak vyřešení několik obtížných příkladů. V lednu za pomoci profesora Umberta Cerrutiho publikoval studii o rozlousknutí starodávného matematického příkladu. Teď učí počtům spoluvězně.

Christopher Havens byl v lednu 2011 odsouzen k 25letému trestu za vraždu. Jeho život ale nabral jiný směr, když se začal zajímat o matematiku. Prý v ní našel poslání a lásku, uvedl web DW.com.

Nechal si objednat naučné knihy, aby se mohl postupně začít učit základům vyšší matematiky. Vězeňská ostraha mu ale knihy zabavila. Havens tak musel souhlasit, že začne své spoluvězně učit, aby mu knihy vrátili.

Po nějaké době ale Havensovi učebnice nestačily, a tak se obrátil na autory naučných knih, aby mu poslaly příklady z matematické analýzy, kterými si chtěl zkrátit čas ve vězení. V dopise, který vlastnoručně napsal, stojí, že se matematika stala jeho posláním a vidí v tom příležitost, jak se stát lepším člověkem. Dále však konstatoval, že nemá nikoho, s kým by probíral komplexnost matematiky.

Dopis se přes několik lidí dostal až k profesorovi matematiky Umbertovi Cerrutimu z Turína v Itálii. Ten byl ze začátku zdrženlivý a na dopis neměl v úmyslu reagovat. Jeho dcera Marta Cerruti, která mu dopis předala, na něj však naléhala, aby Havensovi dal šanci. Cerruti mu tedy posléze nechal poslat několik příkladů, aby prokázal své schopnosti.



Vyřešil příklad, na který nestačil profesor

Havens nenechal Cerrutiho čekat na odpověď dlouho a poslal mu kus papíru, na němž vyřešil úlohy, které mu profesor zaslal. Cerruti byl překvapen správností řešení a rozhodl se požádat Havense o pomoc při řešení starodávného příkladu, se kterým si profesor lámal hlavu již dlouho předtím.

Jak moc neuvěřitelné se to zdá, Havensovi se podařilo vyřešit tisíc let starou skládačku. To za pomoci několika teorií včetně té o řetězových zlomcích. Našel tak jisté zákonitosti při aproximaci velké třídy čísel. Cerruti mu pomohl jeho objev sepsat v matematický důkaz, který následně publikovali v lednu letošního roku v deníku Research in Number Theory.

Vězeň a zároveň matematik inspiroval své spoluvězně a vytvořili matematický kroužek ve vězení, kde se pravidelně schází, aby je Havens vyučoval. Havens sám studuje na vědeckého pracovníka na Adams State University. Titul zde totiž můžete získat přes maily. Po skončení trestu by však chtěl jít studovat matematiku jako běžný občan.