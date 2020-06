‚Moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa.‘ Detaily z knihy neteře Donalda Trumpa

NEW YORK/ PRAHA Bezcitný, tvrdý, se zájmem pouze o sebe sama. To, co neteř prezidenta Donalda Trumpa Mary píše v nové knize o „nejpoškozenější rodině světa“, lze najít v mnohém i ve stylu vlády současné hlavy USA.

V rodině Trumpových nenajdete teplo domova ani lásku. Vše je o penězích. Alespoň tak popisuje rodinné vztahy Mary Trumpová v nové knize, která komplikuje život jejímu strýci Donaldovi. Neteř šéfa Bílého domu se totiž rozhodla, že zabrání svému strýci ve znovuzvolení.



Pár měsíců před prezidentskými volbami vydá paměti s názvem „Příliš a nikdy ne dost“. Jen samotný podtitulek již slibuje šťavnaté detaily: „Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě.“

Vzhledem k tomu, že je Mary vystudovaná psycholožka a sama prožila řadu dramatických situací v rámci rodiny žijící v newyorském Queensu, její kniha může poskytnout unikátní detailní svědectví. A to se jejímu strýci vůbec nezamlouvá.

Donald Trump s rodiči.

Ještě předtím, než došlo k jejímu vydání (plánované na 28. července, tedy měsíc před republikánským sjezdem, na kterému bude Trump nominovaný stranickým kandidátem), se právníci současné hlavy Spojených států snaží knihu stopnout a neteř umlčet.

Právní smlouvy o mlčenlivosti ohledně rodinných záležitostí ostatně nejsou pro pětapadesátiletou psycholožku novinkou. Jednu totiž musela podepsat před mnoha lety po právním sporu se svým strýcem Donaldem. A i tehdy, jak popisuje ve své knize, šlo o peníze.

Spory o dědictví

Před dvaceti lety Donald Trump a jeho nejstarší sestra a bývalá federální soudkyně Maryanne Trumpová prý chtěli svou neteř zabít kvůli dědictví. Další detaily z knihy kolem tohoto tvrzení zatím známé nejsou, ale spor byl i tak nevybíravý.

V domě zakladatele miliardářského impéria Freda Trumpa žilo pět dětí: Maryanne, Fred junior, Elizabeth, Donald a Robert. Mary Trumpová je dcerou Freda juniora. Když Fred senior zemřel v roce 1999, začaly v rodině hádky o majetek.

Podle Mary se Donaldu Trumpovi podařilo otce trpícího Alzheimerovou chorobou krátce před smrtí přesvědčit, aby naposledy změnil závěť a vyškrtnul z ní potomky svého nejstaršího syna Freda juniora (Mary a Freda III.). Když se pak Mary a její bratr obrátili na soudy, Donald a jeho sestra Maryanne opětovali palbu. Zastavili například veškeré finance, které Fred III. potřeboval na léčbu svého těžce postiženého syna. Jak je prý v rodině obvyklé, vše nakonec vyřešili právníci a Donald s Maryanne si mlčení neteře a synovce zajistili dohodou.

Mary jim však podle svých slov tento tah nikdy neodpustila. Jak přiznává v nové knize, byla to právě ona, kdo v roce 2018 poskytl deníku The New York Times detaily o finančních operacích Donalda Trumpa a první vhled do jeho daňových přiznání. Informace od Mary Trumpové nakonec vynesly reportérům i Pulitzerovu cenu.

Nová odhalení z osobního života mohou být pro Donalda Trumpa ještě bolestivá. Především politicky. Portrét „nejpoškozenější rodiny světa“, jak knihu nazývá nakladatel, totiž poskytuje velice osobní rozměr další ožehavé publikaci – pamětem bývalého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona.

Člen Trumpova nejbližšího týmu ve své knize popisuje, jak prezident při vytváření zahraniční politiky sledoval vlastní zájmy a dělal vše pro to, aby byl znovuzvolen. Skrze ekonomické sankce tlačil na Čínu, aby podpořila americký export a on tím získal podporu farmářů, či zastavil vojenskou pomoc Ukrajině, dokud nezačne vyšetřování spojené s jeho soupeřem v prezidentských volbách Joem Bidenem.



Upil se k smrti

Jak upozorňuje švýcarský deník NZZam Sonntag, Trump jen používal naprosto stejnou taktiku, jako před dvaceti lety ve sporu s dětmi svého bratra. Pro Mary Trumpovou byl Donald „zlým strýcem“. Jako mladá dívka zažila, jak se její otec Fred junior upil k smrti a viděla, jak k tomu přispěli Donald i Fred senior.

Nejstarší syn zakladatele impéria byl volnomyšlenkář, rád utrácel peníze a pil. Měl rád rychlá auta a jachty a toužil po kariéře pilota. Fred senior však chtěl ve vedení rodinného impéria „zabijáka“, což velmi rychle pochopil o osm let mladší Donald a začal se svému bratrovi posmívat, že pilot je bezvýznamná práce. Není to o moc víc než řidič autobusu, „jen vozí lidi“. Stejně tak se k snům Freda juniora stavěl i jeho otec. Když pak v roce 1966 nezvládl pilotské zkoušky kvůli alkoholu, začal pít o to více. Poslední roky svého života strávil v nemocnici a zemřel na zástavu srdce - v roce 1981 ve věku 42 let.

Fred junior na stranu druhou podporoval svého mladšího bratra v lecčems. Například mu pomohl dostat se na renomovanou školu Wharton. Sám současný prezident v rozhovoru pro deník The Washington Post přiznal, že se nikdy nedotkl alkoholu právě proto, že viděl, co to udělalo s jeho bratrem.

Podle Mary se stal postupem času tvrdým, sobeckým a neústupně ambiciózním. A to dokonce natolik, že se při hrách snažil mermomocí porazit i děti svých sourozenců. „Donald si nemohl pomoci. Jednou trefil do hlavy míčem Davida (syna Maryanne Trumpové - pozn. red.). Musel porazit i sedmileté dítě.“