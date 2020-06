Stát na značce a mlčet. Jak udělat výtah bezpečným, lámají si hlavu Američané, bojí se koronaviru

Praha Kdo někdy viděl snímky z Chicaga, Los Angeles či třeba Seattlu, dá mi jistě za pravdu, že americké metropole jsou proslulé velkým množstvím mrakodrapů a mnohapatrových kancelářských budov. Američané se nyní vzhledem k uvolňování restrikcí spojených s bojem proti koronaviru pomalu vracejí z home office zpět do svých pracoven, vyvstávají před nimi ale bezprecedentní problémy. Pro manažery firem v New Yorku, který byl posledních pár měsíců největším epicentrem nákazy v USA, jsou novou výzvou výtahy. S informacemi přišel americký deník The New York Times.

Z nepříliš dlouhé jízdy, kterou člověk sotva vnímal, se stal strašák a hádanka zároveň. Zaměstnavatelé a správci budov se předhánějí ve vymýšlení přísných pravidel regulujících jízdu vzhůru i dolů. Povinnost chránit si ústa a nos již zřejmě nikoho příliš nepřekvapí. Značky na podlaze signalizující, kde má cestující stát, povinnost hledět dopředu směrem ke dveřím a zákaz mluvení ovšem kladou laťku opět o něco výš. V praxi to tedy vypadá tak, že počet pasažérů je omezen na 4, kdy každý stojí ve svém rohu plechové krabice a vnímá trapné ticho. Jenže jak v takto omezeném režimu přepravit tisícovky pracovníků, kteří míří na směnu?

„Jde o dobrou zprávu pro ty, kdo nemají rádi formální diskuze o počasí při cestě výtahem. Jejich dny jsou totiž sečteny,“ říká Jonathan Woloshin, ředitel oddělení investic do nemovitostí ve firmě UBS, která se klientům stará o správu jejich majetku. Některé firmy řeší situaci najmutím zvláštních konzultantů, kteří mají najít nejlepší možnou rovnováhu mezi bezpečností v samotném výtahu, který je kvůli svému uzavřenému charakteru ideálním místem pro šíření nového koronaviru SARS-CoV-2 pomocí kapének či aerosolu, a na druhé straně bezpečností při čekání na kabinu, jelikož hromadící se skupinky lidí také pochopitelně zvyšují riziko přenosu nákazy. Přírůstek nakažených v USA činí 45 tisíc osob, jde o dosavadní rekord. Celkový počet infikovaných překročil 2,5 milionu Richard Corsi, děkan Portlandské státní univerzity inženýrství a počítačové techniky, spočítal, kolik viru by přečkalo v kabině, kdyby nakažený člověk jel deset pater, během nichž by hovořil do telefonu a kašlal. Po výstupu, který by logicky uvolnil některé kapénky a pročistil prostor výtahu, by dle Corsiho v kabině zůstalo stále 25 % vyprodukovaného viru. Aby kabina splňovala potřebné parametry platné vě většině amerických států, musí - dle Stanleyho výtahové firmy oslovené NYT - být alespoň 1,2 metru široký a 1,7 m dlouhý. „Abyste v takovém prostoru dodrželi doporučený rozestup, museli byste mít někoho na podlaze a někoho na stropu,“ říká Andrew Hardy, zastupitel firmy JEMB Realty, která vlastní například 33patrovou komerční budovu v newyorské finanční čtvrti či majestátní Resorts Casino Hotel v Atlantě. Ačkoliv se rozlohou samozřejmě podnik od podniku liší a mnohé firmy nabízejí prostornější kabiny, konstrukce výtahů obecně zkrátka není stavěná na období pandemie. Bezdotykový výtah Jak tento rébus vyřešit? JEMB Realty zavede v nově rostoucí komerční budově v Brooklynu systém, kdy člověk bude muset projít turniketem a zároveň s přiložením karty se rovnou přivolá výtah, který člověka odveze tam, kde pracuje. Hardy říká, že firma technologii plánovala již před pandemií, ale nyní se dle něj z pochopitelných důvodů stane mnohem využívanější. Pracuje se také s úpravou pracovní doby zaměstnanců. Další nápady zahrnují lepší ventilaci, užití ultrafialového záření k likvidaci bakterií či použití materiálů, na kterých se bakterie nemohou udržet, již při samotné výrobě, říká odborník přes výtahy, profesor Lee Gray, z univerzity v Severní Karolíně. Dle jeho slov kultura vertikálního pohybu nečelila podobné výzvě od roku 1918, kdy si cílovou stanici nevolil cestující, ale poslíček obsluhující výtah.