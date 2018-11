Soudce, který vyzval prezidenta Kisku, aby se odstěhoval ze Slovenska, se vzdá funkce

Bratislava Slovenský soudce, jenž minulý týden vybídl prezidenta Andreje Kisku k rezignaci a k vystěhování ze země, oznámil, že se vzdá funkce. S odvoláním na dopis, který soudce Miroslav Radačovský poslal slovenskému ministrovi spravedlnosti, to napsal týdeník Plus 7 dní. Z vyjádření slovenského ministerstva spravedlnosti vyplývá, že Radačovský již letos na jaře informoval nadřízené o plánovaném odchodu do penze k začátku příštího roku.

Soudce okresního soudu v Popradu Radačovský minulý týden rozhodl v neprospěch hlavy státu v jejím sporu s místním zubařem o vlastnictví pozemku pod Vysokými Tatrami, který Kiska koupil ještě před vstupem do vysoké politiky. Soudce po vynesení verdiktu na prezidenta zaútočil slovy, že Kiska by se měl vzdát funkce, opustit politiku a vystěhovat se ze Slovenska. V reakci ministerstvo spravedlnosti i soudcovská samospráva oznámily, že prozkoumají přiměřenost soudcova vyjádření. Prezidentská kancelář zase hovořila o zjevné zaujatosti a nenávisti Radačovského. Ten nyní ohlásil, že z funkce odejde.



„Ve věci jsem postupoval objektivně, nestranně a jsem přesvědčen, že jsem rozhodl zákonně a v souladu se zásadou spravedlnosti. V rámci sebereflexe čestně prohlašuji, že po vypracovaní rozsudku v této věci písemně oznámím prezidentovi republiky, že se vzdám funkce,“ citoval týdeník Plus 7 dní z dopisu soudce.

Odchod z funkce byl částečně plánovaný

Zmiňovaný dopis, který Radačovský zaslal také šéfce soudní rady a dalším představitelům justice a který zveřejnila některá slovenská média, je datován 29. října. Soudce listu Pravda řekl, že po jeho nejnovějším oznámení o vzdání se funkce nikdo nemůže tvrdit, že byl při posuzování Kiskova případu zaujatý.



Slovenské ministerstvo spravedlnosti v reakci uvedlo, že Radačovský již v květnu předsedovi okresního soudu v Popradu doručil oznámení, že se k začátku příštího roku vzdá taláru, a to kvůli dovršení věku 65 let. Právě po překročení této věkové hranice může slovenský prezident podle ústavy soudce na návrh soudní rady odvolat. V případě rezignace zanikne soudci jeho funkce na konci měsíce, ve kterém oznámí hlavě státu, že se taláru vzdává.

Kiska u soudu neuspěl s tvrzením, že pozemku nabyl v dobré víře. Prezidentská kancelář dříve tvrdila, že ve sporu jsou dva poškození: Kiska, který pozemek řádně a v dobré víře před 20 lety koupil, a zmiňovaný zubař Ján Franc, který podle soudce o pozemek neprávem přišel prostřednictvím institutu vydržení. Kiska nekupoval pozemek od France, ale od jiné osoby.

Soudce Radačovský podle médií v minulosti čelil obvinění z přechovávání drog a z nedovoleného ozbrojování. V roce 1999 v jeho vozidle policisté při kontrole našli zbraň a zhruba 17 gramů kokainu s příměsí. Radačovský byl později obžaloby zproštěn.