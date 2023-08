Ti v plavkách nemají žádný respekt. Katalánští nudisté brojí vůči oblečeným

Na sluncem zalité pláži v Katalánsku leží Segimon Rovira, ale bez plavek se cítí jakoby nesvůj. Co si tento šestapadesátiletý muž pamatuje, na tohle místo vždy chodili především nudisté. Nyní je však obklopen opalujícími se lidmi, kteří jsou ale v plavkách.

Nyní se Rovira a další jemu podobní rozhodli, že s novou situací budou něco dělat. „Nudismus není ve Španělsku zakázaný, můžete ho provozovat na každé pláži,“ říká muž, který vede katalánskou nudistickou federaci. Aby nudisté neobtěžovali oblečené, raději začali chodit na pláže, které jsou tradičně nudistické a kde je většina lidí nahá. Takových míst však ubývá. „Chceme, aby to lidé respektovali,“ dodává naturista. Informaci přinesl deník The Guardian.

„Dříve lidé na nudistickou pláž přišli a buď hned odešli, anebo se také svlékli,“ říká Rovira. Teď tu podle jeho slov zůstávají a nechávají si plavky. Neuvědomují si ale, že když je jich hodně, nakonec nám to znepříjemňují. „Je to naprostý nedostatek respektu,“ stěžuje si nudista.

Co na to vláda?

Nedávno sdružení zaslalo katalánské vládě dopis, v němž žádá o schůzku. Úřady by se podle nudistů měly zabývat tím, co naturisté popisují jako diskriminaci. Již nyní začali zvažovat možné požadavky od posílení značení nudistických pláží až po osvětovou kampaň, která by mohla pomoci posílit respekt k naturismu. Zatím ze strany úřadů bohužel ale neobdrželi žádnou odpověď.

Důvodem toho, co katalánská média nazývá textilní invazí, je masivní rozmach turistiky a především exploze sociálních médií. Stále rostoucí množství blogů a cestovních průvodců, které se snaží odvést zájemce o slunění mimo známá místa, upozorňuje na nejčistší a nejskrytější pláže v regionu. Často však opomíjejí jejich dlouholeté vazby na nudismus.

Žádost o diskusi s úřady není jediným způsobem obrany naturistů. Návštěvníci pláže, kteří se chtějí slunit bez plavek, se sami rozhodli některé pláže označit cedulí s nápisem nudistická pláž.

Mají totiž strach, že naturismus bude postupně upadat. „Jsou nudisté, kteří na některé pláže přestali chodit, protože jsou příliš přeplněné a je tam mnoho lidí v plavkách. Cítí se nepříjemně,“ komentuje Rovira.

Jiní se rozhodli s naturismem skoncovat a raději zůstat oblečeni. „Odradily je davy návštěvníků s chytrými telefony, kteří se chtějí podělit o krásnou scenérii se svými sledujícími na internetu,“ soudí Rovira. Podle něj naháči rozhodně nechtějí, aby jejich fotografie skončily na sociálních sítích.

Dvojí diskriminace

Někteří nudisté, kteří přesto vytrvali, se stali terčem posměchu a občas i hanlivých poznámek. „Bohužel stále více žen někdo sleduje nebo obtěžuje,“ říká Rovira. Jsou podle něj diskriminovány hned dvakrát: poprvé za to, že jsou nudistky, a také za to, že jsou ženy.

Katalánští nudisté nyní doufají, že jejich kampaň pomůže zajistit, aby některé pláže zůstaly bezpečným místem pro naturisty a pomůže udržet tuto tradici. „Začít praktikovat naturismus, když jste obklopeni oblečenými lidmi, je velmi složité,“ říká Rovira.

Toto poselství je také jádrem videa, které jeho sdružení nedávno zveřejnilo. Zachycuje dva turisty, kteří narazí na nudistickou pláž a brzy od okukování přejde ke svlékání. Video se snaží zachytit vše, co podle nadšenců nudismus nabízí. „Děláme to pro pocit svobody,“ říká Rovira. „Koupání bez plavek a s nimi se nedá srovnávat. Jste svobodnější, klidnější a uvolněnější,“ uzavírá šéf katalánských naturistů podle The Guardianu.