Čtyřměsíční španělské šachy skončily, Sánchez je premiérem, prošel o tři hlasy

Sánchez si předem zajistil dostatečnou podporu díky dohodě s levicovou aliancí Sumar a také se dvěma katalánskými separatistickými stranami, které získal slibem amnestie pro aktivisty za nezávislost Katalánska.

Pro Sáncheze hlasovalo 179 zákonodárců, tedy těsná většina ve 350členné sněmovně. Potřeba bylo 176 hlasů. Proti bylo 171 poslanců.

Ve Španělsku tímto končí politická nejistota, která trvala od červencových parlamentních voleb. V těch zvítězila opoziční pravicová Lidová strana (PP), její šéf Alberto Núňez Feijóo ale důvěru parlamentu získat nedokázal. Jedenapadesátiletý lídr socialistické strany (PSOE) Sánchez tak usedne do křesla premiéra už na druhé volební období, v čele své první vlády stál od roku 2018.

Sánchezův návrat do úřadu budí ve Španělsku vášně zejména kvůli zákonu o amnestii pro katalánské separatisty, který pravice ostře kritizuje. Už několik týdnů se kvůli chystané amnestii konají velké demonstrace, další je ohlášená na sobotu.

Amnestie by se měla týkat lidí stíhaných za snahu o nezávislost Katalánska od 1. ledna 2012 do letošního 13. listopadu, tedy v období, které zahrnuje i dva plebiscity o osamostatnění tohoto regionu – nezávazné hlasování z roku 2014 a referendum z roku 2017. Hlasování zakázal ústavní soud a justice pak za jeho organizaci potrestala mnoho aktivistů i politiků včetně katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta, který žije roku 2017 v exilu v Belgii. Pokud bude zákon o amnestii schválen, měl by se týkat podle španělských médií právě i Puigdemonta.

Při hlasování o důvěře ve sněmovně nenastala žádná překvapení a pro Sáncheze se vyslovili všichni jeho spojenci – kromě členů aliance Sumar také zákonodárci za dvě katalánské separatistické strany Republikánská levice Katalánska (ERC) a Junts, členové dvou baskických stran EH Bildu a PNV a rovněž zákonodárci zvolení za regionální strany z Galicie a Kanárských ostrovů. Proti naopak byli konzervativní poslanci z PP a krajně pravicové strany Vox a zákonodárce za navarskou stranu UPN.

Zatímco ve sněmovně po vyslovení důvěry premiérovi zněl převážně potlesk, před parlamentní budovou protestovalo několik stovek odpůrců Sánchezovy politiky. Po získání důvěry Sánchezovi přišel pogratulovat Feijóo a oba politici si podali ruku. „Je to chyba,“ řekl šéf největší opoziční strany, který Sáncheze při rozpravě tvrdě kritizoval za amnestii i to, že vládu podporuje široké spektrum osmi stran, což podle Feijóa přinese vládní nestabilitu.

Předsedkyně dolní komory parlamentu Francina Armengolová v 17:30 oficiálně oznámí výsledek hlasování králi Felipemu VI., který podle ústavy jmenuje Sáncheze novým premiérem. Podle stanice RTVE by staronový předseda vlády mohl složit přísahu v pátek, což pokládá za velmi pravděpodobné i agentura EFE. Sánchez začne také jednat o skladbě nové vlády, ve které by měli zasednout ministři ze socialistické strany a Sumar.