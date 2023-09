Britská armáda se během následujících dvou let smrskne na úroveň z počátku 18. století. Do roku 2025 se má počet jejích aktivních příslušníků zmenšit z 82 na 73 tisíc. Ostrovnímu království to má ušetřit až pět miliard liber, tedy zhruba 142 miliard korun.