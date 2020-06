Úvahy o odchodu části amerických vojáků z Německa? Víme o tom, tvrdí Berlín

Berlín Německá vláda byla o „úvahách“ o odchodu části amerických vojáků rozmístěných v Německu informována, konečné rozhodnutí však zjevně ještě nebylo přijato. Řekla to ve středu podle agentury DPA mluvčí německé vlády Ulrike Demmerová.

Deník The Wall Street Journal minulý pátek s odvoláním na nejmenované americké vládní činitele napsal, že prezident Donald Trump nařídil stáhnout z Německa 9500 ze stávajících 34 500 amerických vojáků. Agentura Reuters pak napsala, že část vojáků bude přemístěna do Polska a do dalších blíže neupřesněných spojeneckých zemí a zbytek se vrátí do vlasti.



„Spolková vláda byla informována o tom, že v americké administrativě existují úvahy o redukci přítomnosti amerických ozbrojených sil v Německu,“ řekla vládní mluvčí v reakci na otázku, zda z Washingtonu po zprávách z médií přišlo také oficiální potvrzení. „Konečné rozhodnutí ale podle našich informací ještě nepadlo,“ dodala Demmerová.

Americká administrativa už loni hrozila stažením vojáků z Německa kvůli stále nízkým výdajům člena NATO na obranu. Ty mají podle aliančního závazku činit v členských zemích alespoň dvě procenta HDP. Berlín loni přislíbil, že německé výdaje na obranu dosáhnou dvou procent HDP do roku 2031.

Údajné americké plány uvítalo Polsko. Premiér Mateusz Morawiecki v sobotu v rozhovoru s rádiem RMF24 řekl, že doufá, že USA část vojáků přesunou do Polska. Rozhodnutí je však podle něj na Spojených státech. Varšava patří mezi nejbližší spojence Washingtonu v Evropě.