Srbsko staví kvůli migraci plot na hranici se Severní Makedonií

Bělehrad Srbské úřady zahájily na hranici se Severní Makedonií výstavbu plotu, který má zabránit migrantům v nelegálním vstupu do země. Uvedla to stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) s odvoláním na místní úřady. Zábrana vzniká u jihosrbského města Preševo, oficiálně ale stavba dosud potvrzna nebyla. Není ani jasné, jak dlouhý má hraniční plot být.

„Myslíme si, že plot má funkci dodatečného zabezpečení hranice zemí mimo Evropskou unii před uprchlíky, kteří by se mohli opět ve velkém vydat na cestu po takzvané balkánské trase,“ řekl starosta Preševa Šćiprim Arifi. Podle něj projekt vzniká ve spolupráci s Evropskou unií. Evropská komise však zatím neodpověděla na dotaz, zda s ní Bělehrad stavbu předem konzultoval či ji o ní alespoň informoval.



Migrace stále probíhá

Balkánskou trasou prošly do střední a západní Evropy na vrcholu migrační krize v roce 2015 statisíce běženců. Podle oficiálních údajů se v srbských utečeneckých táborech momentálně nachází 4800 migrantů, přičemž denně jich podle agentury APA přichází ze Severní Makedonie kolem padesátky. Srbské úřady v poslední době migranty zadržené při nelegálním přechodu hranice důsledněji vracejí zpět do Severní Makedonie, tvrdí nevládní organizace.

Většina migrantů, kterým se podaří překonat hranici do Srbska, obvykle pokračuje do Chorvatska či Bosny. V západobosenském Unsko-sanském kantonu se nyní nachází kolem 7000 migrantů, kteří se snaží překonat hranici do EU.