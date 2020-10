5. října 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Svět

Ankara/Atény Napětí mezi Tureckem a Řeckem by se dalo krájet a občas to vypadá, že obě země jsou na pokraji otevřené války. Zároveň by se nad tím dalo mávnout rukou. Vždyť se hádají už pořád, jsou členy NATO a jsou takovým tradičním peroucím se psem a kočkou Aliance. Zatím to vždycky skončilo nějakou dohodou. Stejně to může být i tentokrát, ale zřejmě jen na krátkou dobu.

Řecko-turecké napětí je tak trochu středomořských folklorem, ale když se svět dozvěděl, že se v první polovině srpna srazila turecká válečná loď Kemalreis s fregatou řeckého námořnictva Limnos, všem došlo, že napětí mezi Řeckem a Tureckem tentokrát dosáhlo nového vrcholu a že může vést k vojenskému střetnutí. MACHÁČEK: Turecko, Řecko, Kypr a zahraniční politika EU