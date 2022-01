‚Steve Jobs v sukni‘ padl. Slibovala konec rozpíchaných paží, naletěli jí Mattis i Henry Kissinger

Byl to pohádkový příběh jako z hollywoodského filmu. Ve svých 19 letech Elizabeth Holmesová založila společnost Theranos, která slibovala revoluci v medicínské praxi. Na krevní testy podle ní nebyly potřeba plné zkumavky krve, nýbrž stačila jediná kapka. Byla to atraktivní vize – kvůli úspornosti i konci „rozpíchaných paží“, které jsou pro mnohé pacienty traumatem.

Amerika se před mladou byznysmenkou klanila. V roce 2014 hodnota Theranosu činila 9 miliard dolarů (198 miliard korun) a v jeho představenstvu seděli bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger či legendární generál armády Spojených Států Jim „Pošuk“ Mattis. O Holmesové se mluvilo jako o „Stevu Jobsovi v sukni“.

Jenže o osm let později je všechno jinak. Porota soudu v kalifornském San José v úterý Holmesovou uznala vinnou ve čtyřech bodech obžaloby. Podle soudu se provinila podvodem a spiknutím, poněvadž věděla o zásadních nedostatcích své „převratné“ technologie, což zatajila investorům, zákazníkům i pacientům. Za každý bod obžaloby jí hrozí až 20 let za mřížemi a pokuta 250 tisíc dolarů (5,5 milionu korun).

Elizabeth Holmesová zachycena na skice ze soudní síně. Soudní úřednice jí právě předčítá, že byla shledána vinnou ve čtyřech z jedenácti bodů obžaloby. (3. ledna 2022)

U soudu vypovídalo celkem 29 svědků, mezi nimiž byl i generál Mattis. Válečný hrdina, který se později zapsal jako první ministr obrany ve vládě republikána Donalda Trumpa, Holmesovou poznal v roce 2011 na pietní akci za padlé mariňáky. Píchla mu tehdy údajně do prstu, aby demonstrovala svou pokrokovou technologii, a nabídla mu místo v představenstvu Theranosu.

„Ptal jsem se jí proč,“ vypověděl Mattis u soudu. „Nejsem totiž lékařský odborník.“ Holmesová ale údajně generála upokojila slibem, že jeho hlavní rolí bude „budovat korporátní kulturu“ a „dostat z lidí to nejlepší“. I to je ale přinejmenším podivné. Mattis totiž s korporátní kulturou neměl žádné zkušenosti a podle vlastních slov si musel jít do knihkupectví koupit knihy o tom, co to znamená sedět v představenstvu společnosti.

„Když se na to dívám zpětně, je mi líto, jak málo informací nám paní Holmesová dala,“ vypověděl dále Mattis. „Byly nám zatajeny stěžejní informace.“ Budoucí ministr do Theranosu investoval 85 tisíc dolarů (1,9 milionu korun), což pro něj po 40 letech v armádě podle vlastních slov byla velká investice. Za své členství v představenstvu obdržel 150 tisíc dolarů (3,3 milionů korun).

Celkově z investorů Theranos za patnáct let existence vymámil téměř 1 miliardu dolarů (22 miliard korun). Velkým lákadlem byl Holmesové profil coby odvážné vizionářky, která coby první žena v historii dobyla Sillicon Valley a stala se dolarovou miliardářkou.

Pozvolný pád

Začátkem pádu byla pro Holmesovou série článků v deníku The Wall Street Journal (WSJ), která začala vycházet v roce 2015. Konzervativní list upozornil na fakt, že Theranos svou „přelomovou“ technologii používá jen k naprostému minimu testů, které detekují jednoduché opary. Zbytek odběrů je prováděn nitrožilně – stejně jako ve všech ostatních laboratořích.

Holmesová se proti článkům ohradila jako „mylným“ a „zavádějícím“. Podle ní za nimi stálo spiknutí konkurenčních laboratoří a bývalých zaměstnanců Theranosu. Následně vystoupila na živé konferenci pořádané WSJ, kde působila viditelně nervózně a defenzivně. Na otázku editora deníku, proč společnost ze své webové stránky stáhla větu slibující zákazníkům, že k jejich spokojenosti potřebuje „jen pár kapek krve“, nedokázala uspokojivě odpovědět.

Definitivně se Theranos rozpadl v roce 2018, poté co ho americký regulátor SEC zažaloval za „masivní podvod“. Kromě Holmesové se tehdy do hledáčku amerických úřadů dostal také prezident společnosti Ramesh Balwani, se kterým Holmesová po jistou dobu udržovala milostný poměr. Když, co se oba stali terčem americké prokuratury, Holmesová ho obvinila ze sexuálního obtěžování a psychické šikany. Balwani je obžalován ve zvláštním procesu, který proběhne v únoru.