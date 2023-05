V Bělehradě útočil nejhorší dětský vícenásobný vrah v dějinách, Srbsko truchlí

List Blic napsal, že případy, kdy děti do 14 let zavraždí více lidí najednou, jsou velmi neobvyklé a srbský střelec mezi nimi co do počtu obětí výrazně vyčnívá. Podle deníku lze dohledat informace pouze o třech případech, kdy děti mladší než 14 let zabily najednou více než čtyři lidi.

Nejčerstvější je žhářství z roku 2019, kdy devítiletý Kyle Alwood v americkém státě Illinois úmyslně založil požár vlastního domu, ve kterém spalo dalších šest členů jeho rodiny. Při požáru přišlo o život pět lidí, včetně tří malých dětí.

„Bylo to těžké rozhodnutí. Je to tragédie. Obvinili jsme velmi mladého člověka z jednoho z nejzávažnějších zločinů, které máme. Ale je zapotřebí to udělat,“ prohlásil státní zástupce Greg Minger, který chlapce tehdy obvinil z vraždy prvního stupně.

„Všichni se na něj dívají, jako by byl nějaké monstrum, ale takový není. Lidé dělají chyby. Ano byla to hrozná tragédie, ale neměl by kvůli tomu přijít o všechno, co má v životě před sebou,“ uvedla pro stanici CBC News chlapcova matka Katie Alwoodová.

Alwoodová dodala, že její syn trpěl ADHD a bipolární poruchou. Označila ho však za milující dítě, které si podle ní zaslouží druhou šanci. S tím však nesouhlasí její sestra Samantha Alwoodová, která při požáru přišla o svou dceru Rose. „Měli by ho držet v zařízení pro mladistvé než bude plnoletý. Potom by ho měli převést do vězení. Moc dobře věděl, co oheň dokáže způsobit, ať už někomu chtěl ublížit nebo ne,“ uvedla Samantha Alwoodová.

V roce 2013 třináctiletý Marcelo Pesseghini zabil v Sao Paulu čtyři lidi – své rodiče, babičku a tetu. V matčině autě potom odjel do školy. Když se po vyučování vrátil domů, spáchal sebevraždu.

Rodiče třináctiletého chlapce sloužili dlouhá léta u policie a chlapec byl proto od malička zvyklý, že doma přechovávají služební zbraně. I on sám měl v pokoji rozsáhlou sbírku dětských pistolek. Přesto se u něj podle policie nikdy do té doby neprojevily násilnické sklony.

„Vyslechli jsme jeho spolužáka. Ten nám řekl, že Marcelovým snem bylo stát se nájemným vrahem. V noci prý chtěl zabít své rodiče a žít pak sám v opuštěném domě,“ řekl britskému deníku The Guardian detektiv Itagiba Franco, který případ vyšetřoval.

V roce 1998 Mitchell Johnson (13) a Andrew Golden (11) zastřelili ve škole v americkém Arkansasu čtyři studenty a jednu učitelku. Dalších deset lidí zranili. Oba mladíky policie zatkla, když se pokoušeli z místa uprchnout.

Zranění v kritickém stavu

Chlapec v srbské škole střílel dvěma pistolemi svého otce. Žáka sedmé třídy, který se podle prezidenta Aleksandara Vučiče na útok předem pečlivě připravoval, po činu zadržela policie, kvůli příliš nízkému věku ale nemůže být trestně stíhán. Nyní je umístěn na psychiatrii kvůli vyšetření. Policie zatkla podle BBC také chlapcovy rodiče.

Sedm z osmi zavražděných studentů byly dívky. Kvůli střelným zraněním skončilo v nemocnici dalších šest dětí a jedna učitelka. „Dívka, která včera podstoupila akutní operaci kvůli zraněním hlavy, je dál v kritickém stavu na intenzivní péči,“ sdělil ve čtvrtek ředitel nemocnice Siniša Dučić. Ve vážném stavu jsou i další zranění.

Kvůli středeční tragédii bude podle ministra školství Branko Ružiče od pátku v zemi platit třídenní smutek. Střelba způsobila v Srbsku obrovský šok. Přestože je držení zbraní v této zemi velmi rozšířené, trestné činy se střelnými zbraněmi jsou vzácné a střelba ve školách neslýchaná, poznamenala BBC.

Při dosud nejhorší střelbě do lidí v Srbsku od konce balkánských válek zabil v roce 2013 šedesátiletý Ljubiša Bogdanović 14 lidí ve vsi Velika Ivanča. V roce 2007 střílel osmatřicetiletý Nikola Radosavljević po kolemjdoucích v obci Jabukovac, zastřelil devět lidí a pět zranil. V roce 2015 zabil muž jménem Rade Šefer na svatbě svého syna v šest hostů a o rok později Siniša Zlatić v kavárně v obci Žitište zabil pět lidí, připomněla agentura Reuters.