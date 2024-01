Střelec z fakulty postřelil i manžele z Emirátů, v Praze byli s dětmi na dovolené

Poté, co byl muž postřelen do ramene a klíční kosti, popadla jeho žena dcery ve snaze schovat je z dosahu střelce. Dívky nechala na bezpečném místě a běžela zpět k manželovi. Vrah ji během toho dvakrát postřelil, píše emirátský list The National.

Manželský pár je ve stabilizovaném stavu. Podle deníku se oba cizinci na konci minulého týdne připravovali na převoz do Mnichova, kde budou dále léčeni. Jejich děti byly po střelbě letecky přepraveny zpět do Spojených arabských emirátů (SAE).

„Podpora, které se nám dostalo od vedení (SAE) od okamžiku této události, je ohromující,“ řekl pro The National bratr postřelené ženy. „Neexistují slova, která by popsala naši vděčnost – od každodenních telefonátů vedení až po obrovskou podporu a modlitby, kterých se mé rodině dostává od občanů SAE.“

Zraněnému páru volal také korunní princ Dubaje Hamdán bin Muhammad al-Maktúm. Ministr zahraničních věcí šejch Abdulláh bin Zájd Al Nahaján poděkoval Česku za péči, jež byla občanům SAE poskytnuta.

Střelec na filozofické fakultě 21. prosince zabil 13 lidí, čtrnáctá oběť zemřela v nemocnici. Dalších 25 lidí vrah zranil.