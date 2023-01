Stav učitelky z Virginie se zlepšuje. Střelba nebyla náhodná, tvrdí policie

Ke střelbě došlo v pátek krátce po 14:00 místního času (19:00 SEČ) na základní škole Richneck ve městě Newport News po hádce mezi dítětem a učitelkou, řekl policejní náčelník Steve Drew. Není jasné, jak dítě ke zbrani přišlo. Podle Drewa se však nejednalo o náhodnou střelbu.

Třicetiletou učitelku Abby Zwernerovou odvezla záchranná služba do nemocnice, kde několik hodin bojovala o život. Její stav se ale podle lékařů zlepšuje. Starosta města Newport News Phillip Jones řekl BBC, že stav postřelené učitelky se vyvíjí pozitivním směrem.

Univerzita James Madison University ve Virginii, kde učitelka získala titul, vyjádřila na dálku své bývalé studentce podporu. Brzké uzdravení jí přejí také stovky uživatelů sociálních sítí.

Jeden z rodičů Steve Gonzalez, jehož dítě bylo v době střelby ve třídě, řekl Fox News, že se učitelka zachovala nezištně. „Potom, co byla zasažená kulkou, ještě pořád měla starost o děti a křičela, aby utekly,“ řekl Gonzalez.

Úřady uvedly, že škola, kterou navštěvuje asi 550 žáků, má zařízení na detekci kovů. Děti jsou ale kontrolovány náhodně a ne každé musí ukázat, co si do školy v aktovce přineslo.

Školní obvodní dozorce George Parker v sobotu řekl, že střelba ukázala, že instituce musí vzdělávat děti a musí je udržet v bezpečí. „Potřebujeme podporu komunity, trvalou podporu, abychom se ujistili, že zbraně nebudou k dispozici mladým lidem. Musíme zbraně držet mimo dosah našich dětí,“ dodal.

Zákon Virginie brání tomu, aby byly šestileté děti souzeny stejně jako dospělí. Takto staré dítě by bylo také příliš malé na to, aby bylo svěřeno do péče ministerstva spravedlnosti ve věcech mládeže, pokud by bylo shledáno vinným. Soudce by ale mohl zrušit péči rodičů o chlapce a vzít ho pod dohled státu.