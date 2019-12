Súdánský exprezident Bašír byl odsouzen za korupci ke dvěma rokům. Od vedení Saúdské Arábie údajně dostal 90 milionů

Chartúm Súdánský soud v sobotu vynesl nad exprezidentem Umarem Bašírem trest dvou let za korupci a praní špinavých peněz. Kvůli věku nepůjde Bašír do vězení, ale do zařízení s ostrahou. První rozsudek v procesu s bývalým dlouholetým autoritářským vůdcem Súdánu oznámila agentura AFP.

Trest si pětasedmdesátiletý Bašír odpyká ve státním nápravném zařízení pro starší osoby odsouzené za trestné činy, na něž se nevztahuje trest smrti, upřesnila agentura AP.

Bašíra, který Súdánu vládl tři desítky let, svrhla armáda letos v dubnu. Předcházelo tomu několik měsíců masových protivládních protestů. Exprezident čelí i dalším obviněním u Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu. Tam ho viní z genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů kvůli konfliktu v západosúdánské provincii Dárfúr. Armáda ho ale odmítá vydat. V průběhu procesu soudce mimo jiné oznámil, že úřady v exprezidentově domě zabavily 6,9 milionu eur (176 milionu Kč), 351 770 dolarů (8,1 milionu Kč) a 5,7 milionu súdánských liber (tři miliony Kč). Bývalý súdánský vůdce přiznal, že měl dostat 90 milionů dolarů od vedení Saúdské Arábie. Soudce uvedl, že ještě před Bašírovým svržením dorazilo od saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána 25 milionů dolarů. Bašír tvrdí, že peníze nepoužil „pro soukromé účely, ale věnoval je jako dary“; jména obdarovaných ovšem neupřesnil.